Dịp cận Tết, gia tăng vi phạm an toàn hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất

Khách tìm cách vận chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị bước vào cao điểm Tết 2023. Hiện tại, trung bình mỗi ngày sân bay này đón hơn 80.000 lượt khách. Lượng khách này được dự báo sẽ tăng lên gần gấp đôi nếu bước vào giai đoạn "nước rút" cận Tết.

Lợi dụng tình hình khách đông, khó kiểm soát, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi vi phạm, gây mất an toàn hàng không. Theo đó, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thuộc Đội An ninh soi chiếu quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất vừa phát hiện trường hợp hành khách vận chuyển trái phép ma túy.

Trước đó, ngày 30/11, tại điểm kiểm tra an ninh hành lý xách tay sảnh A - ga đi quốc nội (sân bay Tân Sơn Nhất), nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, Đội An ninh soi chiếu quốc nội trong khi đang thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại khu vực bắp chân bên phải của một nam hành khách có tên V.

Lượng người đến/đi sân bay Tân Sơn Nhất đông dần trong dịp cuối năm. Ảnh: H.T

Lực lượng an ninh hàng không đã mời nam hành khách trên vào phòng kiểm tra trực quan để làm rõ. Tại đây, hành khách V. đã lấy ra 1 gói tinh thể màu trắng, kích thước khoảng 8cm x 12cm, trọng lượng khoảng 10g (nghi vấn là ma túy) được quấn bằng lớp keo dính tại bắp chân phải, bên trong quần bò.

Nam hành khách này sau đó thừa nhận đó là ma túy đá, được mua với giá 10 triệu đồng. Lực lượng an ninh hàng không sau đó đã lập biên bản và bàn giao người vi phạm, tang vật cho Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan đến tội phạm ma túy, cũng trong tháng 11 vừa qua, Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện gần 26kg ma túy được giấu trong các kiện hàng từ Đức, Mỹ về Việt Nam qua đường hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, Cục Hải quan TP.HCM đã kiểm tra 5 bưu kiện nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh có nghi vấn, qua đó đã phát hiện 4 bưu kiện có chứa ma túy với số lượng lớn.

Theo đó, khi kiểm tra 2 kiện hàng được vận chuyển từ Đức qua đường bưu chính quốc tế, Cục Hải quan TP.HCM cũng phát hiện trên 5,6 kg ma túy tổng hợp loại MDMA được cất giấu trong các gói kẹo. Còn tại 2 kiện nghi vấn được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, hải quan phát hiện gần 20 kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong các gói cà phê.

Kiểm soát chặt chẽ an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm Tết, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, đặc biệt là tại Tân Sơn Nhất.

Hành khách qua khu vực soi chiếu an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin, nắm chắc các tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm. Đồng thời, xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, nhất là ma túy, vũ khí, chất nổ...

Trong 5 năm gần đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 52 nghi phạm (trong đó có 32 phụ nữ, gồm 19 người mang quốc tịch Việt Nam và 13 người nước ngoài) với tội danh vận chuyển trái phép các chất ma túy qua cửa ngõ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.



Tính riêng năm 2022, Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ 78 vụ việc về ma túy; tạm giữ hơn 197,54kg ma túy và tiền chất các loại, gồm: trên 108kg cần sa; 31,49kg methamphetamine; 13,43kg tiền chất; 25,04kg MDMA; 18,16kg heroine; 320g cocaine và 760g ketamine.

Gia tăng tình trạng mất an toàn hàng không trong các tháng cuối năm. Ảnh: H.T

Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM cho biết thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Theo đó, một số đối tượng đã lợi dụng thông thoáng thủ tục đối với hàng xuất khẩu, cất giấu số lượng lớn tiền chất ma túy ngụy trang trong các gói cà phê, thạch rau câu, thực phẩm chay... để xuất khẩu.

Ngoài ra, các đối tượng thường ngụy trang, trà trộn và khai báo sai mặt hàng, khai báo trị giá hàng hóa thấp để vận chuyển hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa có trị giá cao vào thị trường Việt Nam. Thời gian qua, việc vận chuyển hàng cấm, hàng quản lý theo công ước quốc tế tiếp tục diễn ra với nhiều hình thức, thủ đoạn tiếp diễn…