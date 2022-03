DJ Trang Moon: Tôi từng suýt rơi vào "bẫy" uống phải chất kích thích ở nơi làm việc

Nghề DJ có những cạm bẫy, cám dỗ tiền bạc, danh vọng, tệ nạn...

Trang Moon là một trong những người nổi tiếng và thành công nhất với nghề DJ ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành đóng cửa các loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí như quán bar, vũ trường... Điều đó chắc hẳn ảnh hưởng đến nghề DJ?



- Đúng là suốt hơn hai năm qua, tất cả các ngành nghề nói chung và DJ nói riêng bị ảnh hưởng vì dịch khá nhiều. Dịch làm xáo trộn cuộc sống. Để rồi một nghề đặc thù như DJ với môi trường làm việc chủ yếu tại bar, vũ trường thường xuyên phải đóng cửa nên nghề DJ khá khó khăn. Nói đúng hơn là những DJ như tôi và nhiều đồng nghiệp khác không còn thu nhập. Tôi may mắn có phần tài chính để dành được nên đủ sống để đi qua dịch bệnh.

Hiện tại, công việc của Trang Moon đã dần ổn định hơn chưa?

- Khá nhiều tỉnh thành chỉ vừa mới mở cửa hoạt động giải trí gần đây. Thế nên công việc tuy "tươi sáng" hơn, không còn "ảm đạm", "mịt mù" như trước nữa, nhưng mọi thứ chưa bình thường hoàn toàn như ngày không có dịch. Công việc đang dần quay trở lại nhưng chưa thật sự ổn định, vẫn còn khá "chập chờn". Hy vọng một thời gian ngắn nữa show diễn sẽ nhiều và đều đặn hơn. Mặc dù vậy tôi không hề bi quan. Vì tôi còn nghề tay trái là kinh doanh bất động sản, đủ để đắp đổi những thiếu hụt.

Trở lại nghề DJ, vì sao Trang Moon lại theo đuổi nghề này?

- Tôi chọn nghề và nghề cũng chọn tôi. Tôi mê sân khấu, âm nhạc. Tôi muốn đứng trên sân khấu điều khiển những giai điệu âm nhạc vui tươi để truyền đến mọi người. Và, nghề này cũng đem lại cho tôi nguồn thu nhập để lo cho bản thân, cho người thân và gia đình. Tính đến nay, tôi đã bén duyên với nghề được tròn 10 năm. Không quá lâu nhưng cũng không quá ngắn. Đủ để tôi nhận ra tình yêu tôi dành cho nghề là thật sự nhiều, thật sự mãnh liệt, và có lẽ "ăn đời ở kiếp" với tôi.

Tính đến nay, DJ Trang Moon đã bén duyên với nghề được tròn 10 năm. Ảnh: NVCC

DJ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Liệu có sự cạnh tranh gay gắt trong nghề này không?

- Đúng là ngày càng có nhiều sự cạnh tranh. Nhưng tôi nhìn mọi thứ theo lăng kính tích cực. Nghĩa là có thêm những người mới thì kèm theo đó là sự phấn khích cho bản thân tôi. Điều này khiến tôi có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong nghề. Để Trang Moon vẫn là sự lựa chọn của những nơi từng biểu diễn. Cũng như là cái tên được các nơi khác nghĩ đến để mời show.

Cũng có những người trẻ đang theo đuổi ước mơ làm DJ. Là người có kinh nghiệm nghề 10 năm, theo Trang Moon, làm nghề này cần có những yếu tố nào?

- Đầu tiên là phải có đam mê. Có đam mê mới có thành công. Nếu không đam mê thì dễ "đứt gánh giữa chừng". Sau đó, bản thân người theo nghề cần phải có sự cố gắng nỗ lực thay đổi, làm mới mình hằng ngày, phải có tư duy âm nhạc theo từng giai đoạn, phải cập nhật trend của người trẻ. Biết cảm thụ âm nhạc tốt. Đặc biệt, hãy làm nghề với thái độ nghiêm túc. Cũng như biết cách để vượt qua những trở ngại, khó khăn mà khi vào nghề có thể sẽ vấp phải.

DJ Trang Moon được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng. Ảnh: NVCC

Trở ngại, khó khăn mà bạn vừa nhắc đến, đó là gì?

- Một nghề khá đặc thù như DJ sẽ có vô vàn khó khăn. Đó là khung giờ làm việc vào buổi tối, khuya. Việc điều chỉnh lại giờ sinh học không phải đơn giản. Chưa kể môi trường bar, vũ trường khá phức tạp. Để rồi từ đó sẽ dẫn đến những cạm bẫy, những cám dỗ về tiền bạc, danh vọng, tệ nạn. Hay bị dèm pha bởi những lời dị nghị, định kiến...

Tôi nhớ lại đã từng suýt rơi vào "bẫy", đó là một lần từng uống phải chất kích thích do chủ quán của nơi tôi biểu diễn mời. Chếnh choáng, mất đi sự tỉnh táo, tôi chơi nhạc không tập trung... Nhưng may mắn "trời thương", tôi được đồng nghiệp nhanh trí phát hiện và giúp đỡ nên tôi an toàn. Kể từ sự cố đó tôi biết cách để bảo vệ bản thân, biết cách đề phòng để không rơi vào tình cảnh tương tự. Cho nên, cả chục năm theo nghề, tôi chỉ bị một lần như thế.

Bạn kể về những cám dỗ, cạm bẫy, nhưng chưa nói cách để vượt qua?

- Tự bản thân mỗi người sẽ có cách để vượt qua. Nhưng chắc chắn có cùng một điểm là phải có mục đích sống, mục đích làm việc một cách rõ ràng. Khi mục đích sống là sống tốt, làm nghề nghiêm túc, mục đích làm việc chỉ là truyền tải năng lượng tích cực từ âm nhạc thì chắc chắn không vướng vào những cạm bẫy, cám dỗ.

Còn những dèm pha, dị nghị, định kiến?

- Họ cho là con gái làm DJ thế này thế kia. Họ nhận định và phán chắc như đinh đóng cột rằng làm DJ là không đứng đắn... Giới DJ như tôi và các đồng nghiệp khác đã phải nhận vô số những điều không đúng. Họ đánh giá qua vẻ bề ngoài kiểu "trông mặt mà bắt hình dong". Họ hay bảo "nghe nói vậy", "có lẽ vậy", "chắc là vậy"...

Vào thời gian đầu, tôi cũng hơi buồn. Nhưng rồi tôi hiểu, việc đánh giá hay nhìn nhận là quyền của mỗi người. Còn tôi luôn tin vào bản thân tôi, tôi luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh, nhân cách lẫn lối sống. Tôi không còn quan tâm quá nhiều về những suy diễn của người không quen thân, của người xa lạ.

Bên cạnh đó, tôi chỉ cố gắng làm việc hết khả năng, đem lại những điều tích cực, đem lại những đêm diễn thăng hoa trong âm nhạc... để chứng minh chúng tôi, những người làm nghề DJ không như những nhận định kia. Và, tôi tin, theo thời gian, nghề DJ sẽ ngày càng được tôn trọng hơn. Quả thật, dần dần, khi tôi nói riêng và những DJ khác nói chung được góp mặt trong những chương trình truyền hình, với những sự xuất hiện chỉn chu, lịch sự, có văn hóa nên hình ảnh của nghề này đã đẹp hơn rất nhiều trong mắt công chúng.

DJ Trang Moon cho biết, nghề DJ có thu nhập đủ sống. Ảnh: NVCC

DJ nữ dễ có cơ hội làm việc nhiều hơn nam

Trang Moon được xem là một trong những DJ thành công nhất Việt Nam với sự xuất hiện ở nhiều chương trình truyền hình. Theo Trang Moon, có công thức nào để thành công với nghề DJ không?

- Có lẽ là đam mê, nỗ lực, có sự đa dạng, biến hóa trong phong cách biểu diễn và không thể thiếu may mắn. Nếu có đam mê, nỗ lực, mà thiếu đi sự may mắn thì chắc chắn cơ hội nổi tiếng sẽ rất khó. May mắn ở đây là được lời mời show nhiều, được mời biểu diễn ở những chương trình âm nhạc quy mô có lượng người xem nhiều.

Không những có DJ nữ, mà có cả DJ nam. Vậy theo Trang Moon, nam hay nữ sẽ dễ thành công hơn với nghề DJ?

- Tôi nghĩ sẽ là nữ DJ. Bởi thông thường, người nghe DJ biểu diễn phần nhiều là nam giới. Nên theo tâm lý đó, nữ DJ có cơ hội làm việc nhiều hơn, được mời show nhiều hơn. Ngoài ra, nếu DJ tận dụng những ưu điểm ở ngoại hình, gương mặt... thì cũng dễ thu hút hơn so với đồng nghiệp nam.

DJ Trang Moon cho biết, cô đang ở tình trạng... muốn tìm hiểu trong tình yêu. Ảnh: NVCC

Có nhiều đồn đoán về thu nhập của nghề DJ. Trang Moon có thể chia sẻ?

- Thu nhập dựa vào tay nghề hay năng lực. Mức cát-sê cụ thể thì khó nói, tùy show diễn, tùy nơi... Nhưng có thể chia sẻ là... đủ sống.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng xôn xao clip một nữ DJ bị khách nghe nhạc có hành vi quấy rối tình dục. Trang Moon đã có bao giờ vô tình trở thành nạn nhân?

- Tôi chưa từng. Có thể tôi may mắn nên cách cư xử với mọi người trong môi trường công việc của tôi luôn tạo ra sự an toàn cho tôi. Ngoài ra, với kinh nghiệm làm nghề 10 năm, tôi biết cách để tránh những thứ tiêu cực.

Dự định thời gian tới của Trang Moon là gì?

- Bên cạnh việc biểu diễn trong nước, tôi sẽ đi biểu diễn ở nước ngoài nhiều hơn. Đặc biệt là những tour diễn ở châu Âu. Có như vậy sẽ bù được thời gian hơn hai năm qua phải ở nhà vì dịch bệnh.

Khán giả khá quan tâm đến chuyện tình yêu của Trang Moon. Bạn đang ở chế độ nào trong tình yêu?

- Tôi đang ở chế độ... muốn tìm hiểu. Qua đợt dịch vừa rồi tôi cũng thấy mình nên sống chậm lại hơn thay vì quay cuồng với mọi thứ như lúc trước, trong đó có tình yêu. Có một ngôi nhà hạnh phúc đầm ấm cũng là mục tiêu sống của tôi.

Với Trang Moon, đâu là mẫu hình người yêu lý tưởng?

- Không có hình mẫu nào cả. Nhưng theo tôi, phụ nữ chỉ cần gặp được người đàn ông trong ba thời điểm duy nhất mà anh ấy vẫn giữ được sự nhẫn nại đến cuối cùng. Một là khi bạn say. Hai là khi bạn sai. Ba là khi bạn tức giận. Đó chính là gặp được đúng người. Tôi hy vọng tôi gặp được người như thế.

Xin cảm ơn Trang Moon vì cuộc trò chuyện!