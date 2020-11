DN bức xúc, Bí thư tỉnh Bình Dương 'hứa' sẽ chỉ còn 2 trạm thu phí BOT

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có nhiều bức xúc, chia sẻ các vấn đề "nóng" về hạ tầng, giao thông mặc dù được đầu tư bài bản, hiện đại nhưng nạn kẹt xe xảy ra liên tục khiến hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hoá bị ngưng trệ.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nêu ý kiến việc phát triển hạ tầng của Bình Dương không nên phụ thuộc vào đường bộ mà còn cần tính toán tới các loại hình vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, phát triển logistics theo đường sông…



Trước các phản ánh của doanh nghiệp, ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nói rằng, việc phát triển hạ tầng là nội dung được Ban chấp hành Tỉnh ủy khóa mới đặc biệt quan tâm và sẽ nỗ lực tìm giải pháp để tạo sự đột phá.

Ông Nam cho biết, tỉnh Bình Dương sẽ đẩy mạnh các dự án giao thông kết nối với TP.HCM. Trong đó sẽ mở rộng quốc lộ 13, thông xe toàn tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn gắn với phát triển xe buýt nhanh (BRT)… Tỉnh Bình Dương đã và đang đàm phán, phối hợp với các địa phương lân cận để đề xuất với Chính phủ nhiều dự án kết nối hạ tầng trong vùng Đông Nam Bộ.

Bình Dương phấn đấu sẽ còn 2 trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh và chỉ thu phí xe đi ra chứ không thu xe đi vào. Trong ảnh là trạm thu phí trên quốc lộ 1K đoạn đi qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: V.D

Cũng theo Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, chỉ cần thực hiện xong việc mở rộng quốc lộ 13 và nâng cấp, cải tạo lại tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn là có thể giảm tải được tình hình ùn tắc, kẹt xe.

Ông Nam nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu, phấn đấu trên toàn tỉnh chỉ còn lại 2 trạm thu phí BOT đặt trên quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước – Tân Vạn và chỉ thu phí phương tiện đi ra chứ không thu phí vào.

Cụ thể, khi trạm thu phí mới được đặt tại nút giao An Phú trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn thì bắt buộc phải bỏ trạm thu phí Suối Giữa đặt trên quốc lộ 13 (TP Thủ Dầu Một).

"Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn đặt quá nhiều trạm thu phí BOT, chính vì thế chúng tôi sẽ cố gắng giảm bớt các trạm thu phí BOT trên toàn tỉnh bằng việc mua lại các trạm thu phí và xoá bỏ, chỉ còn đặt 2 trạm tại quốc lộ 13 và Mỹ Phước – Tân Vạn để nhằm giảm tải chi phí cho các doanh nghiệp vận tải, thu hút đầu tư đến với Bình Dương nhiều hơn", Bí thư Trần Văn Nam chia sẻ.

Năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương từng quyết định mua lại rồi xoá bỏ trạm thu phí An Phú nằm trên đường ĐT743 (đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An) và không thu phí các dự án đường Tân Vạn - Mỹ Phước - Bàu Bàng, đường ĐT746, ĐT747B khi đưa vào hoạt động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, toàn tỉnh hiện có 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 10.000ha, chiếm 1/4 diện tích KCN miền Nam. Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Lũy kế đến ngày 30/6, toàn tỉnh có 45.493 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 394.500 tỷ đồng. Tổng số dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực đến 30/6 là 3.865 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,93 tỷ đô la Mỹ. Bình Dương hiện đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI. Nguồn vốn chủ yếu thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ.