Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân Cần Thơ

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân TP.Cần Thơ cho biết, Hội đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao trong năm 2024. Cụ thể, tính đến hết tháng 9, Hội Nông dân thành phố thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu (có 2 chỉ tiêu xét cuối năm).

Ông Nguyễn Vũ Phương - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ thông tin về về kết quả triển khai công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024. Ảnh: Huỳnh Xây

Cũng theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2024, Hội Nông dân TP.Cần Thơ thực hiện 18 chỉ tiêu thi đua về công tác Hội và phong trào nông dân do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao. Từ đó, các cấp Hội đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, đã phát triển mới 5.620 hội viên (tăng 542 hội viên so với năm 2023), nâng tổng số hội viên nông dân toàn thành phố lên 83.005 hội viên; thành lập 42 chi Hội Nông dân nghề nghiệp (tăng 30 chi Hội so với năm 2023); thành lập 62 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp (tăng 32 tổ Hội so với năm 2023).

Về phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" (hiện Hội Nông dân các quận, huyện đang bình xét công nhận trong năm 2024). Đặc biệt, qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, nhiều cá nhân nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, đã giải quyết hàng chục ngàn lao động nông thôn có việc làm ổn định.

Tiêu biểu là Câu lạc bộ nông dân tỷ phú qua một năm hoạt động đã phát triển mới 14 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 39 nông dân hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, kinh doanh lúa giống, lúa hàng hóa, trồng sầu riêng, nhãn, vú sữa, xoài, mãng cầu, sản xuất, kinh doanh hàng nông sản sấy, chăn nuôi cá, heo, kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ du lịch...

Về Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 2,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 2,4 tỷ đồng, nguồn vận động từ hội viên nông dân 273 triệu đồng. Hiện tổng số vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn thành phố trên 48,8 tỷ đồng, hỗ trợ 2.012 hộ hội viên nông dân vay vốn thực hiện 213 dự án, chủ yếu là sản xuất lúa, chăm sóc vườn cây ăn trái và chăn nuôi...

"Đặc biệt, sau 3 tháng triển khai cài đặt App "Nông dân Việt Nam", các cấp Hội đã thực hiện vượt chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao năm 2024 (có 62.280 hội viên tham gia, đạt 152,67% chỉ tiêu), đứng thứ hai cả nước" - ông Phương thông tin.

Theo ông Phương, để đạt được những kết quả trên, các cấp Hội Nông dân thành phố nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo rất nhiều từ Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố cũng như sự phối hợp chặt chẽ của UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, sự nỗ lực, phấn đấu quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội và hội viên, nông dân thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận định, mặc dù số lượng cán bộ Hội Nông dân các cấp không nhiều nhưng đã nỗ lực thực hiện hoàn thành sớm các chỉ tiêu trong năm 2024, thậm chí là vượt.

Trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, các cấp Hội có đổi mới, sáng tạo, quan trọng nhất là đã rất sớm tham mưu cho UBND TP.Cần Thơ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 69 của Chính phủ về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, các cấp Hội ở TP.Cần Thơ đã làm rất tốt trong việc kết nạp hội viên mới, đặc biệt là kết nạp hội viên nông dân danh dự, phát động tốt phong trào thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bà Vân Anh lưu ý, trong thời gian tới, Hội Nông dân TP.Cần Thơ cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đặc biệt là chuẩn bị các phần việc trọng tâm cuối năm, tổ chức bình xét 2 chỉ tiêu còn lại, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức sự kiện lãnh đạo thành phố đối thoại với nông dân.

Trước đó, ngày 6/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang về kết quả triển khai công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024. Theo Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang, đến nay, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao. Nổi bật là thành lập mới Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú của tỉnh và Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp; tổ chức thành công Hội thi chủ tịch hội nông dân - tuyên truyền viên giỏi; cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong hội viên, nông dân năm 2024. Các cấp Hội đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số toàn tỉnh có 91 chi hội nông dân nghề nghiệp với 2.134 thành viên và 1.304 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 14.647 thành viên. Hội Nông dân các cấp đã kết nạp mới 6.438 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có trên toàn tỉnh Hậu Giang là 127.670. Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 6.425 hội viên, nông dân và lao động nông thôn, phối hợp hỗ trợ hơn 4.700 tài khoản thương mại điện tử và 111 gian hàng lên sàn giao dịch của nông dân, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, nhất là 174 sản phẩm OCOP...