Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và hơn 100 bà con cử tri đã tham dự hội nghị.



Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang cùng đại biểu tỉnh, TX và bà con cử tri TX Tân Châu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: HC

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I đạt nhiều kết quả tích cực

Thay mặt Đoàn ĐBQH, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến báo cáo kết quả hoạt động của ĐBQH tỉnh An Giang từ đầu năm đến nay; dự kiến nội dung kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I của cả nước và của tỉnh An Giang.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn ĐBQH và ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao, gồm: Hoạt động khảo sát, giám sát; tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật, pháp lệnh; về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; hoạt động chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, tại TX Tân Châu, tỉnh An Giang. Ảnh: HC

Theo Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, tình hình Kinh tế - Xã hội 3 tháng đầu năm nước ta đạt nhiều kết quả tích cực: Tăng trưởng GDP đạt khá, Quý I ước tăng 5,03% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 tăng 3,66%, năm 2021 tăng 4,72%), đáng chú ý khu vực dịch vụ tăng 4,58%, gấp gần 1,5 lần so với cùng kỳ các năm 2020-2021. Qua đó, tạo niềm tin vào các chính sách phục hồi và phát triển KTXH, kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục đã tích cực trong Quý II và cả năm 2022.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân Quý I tăng 1,92% so với cùng kỳ, tương đối thấp so với cùng kỳ các năm 2018-2021; Thị trường Tài chính - Tiền tệ cơ bản ổn định (đến ngày 25/3 tín dụng tăng 4,63% so với cuối năm 2021); thu ngân sách Quý I đạt 32,6% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ, đáp ứng nhu cầu chi phòng chống dịch, an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách.

Đặc biệt, tình hình xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ trong tháng (tăng 45,5% so với tháng trước, tính chung Quý I tăng 12,9% so với cùng kỳ).

Cử tri Châu Văn Quân phát biểu ý kiến. Ảnh: HC

Sẽ kiến nghị lên Thủ tướng một số vấn đề trọng tâm

Cử tri Nguyễn Văn Thủy (phường Long Thạnh), chia sẻ: Vừa qua đại dịch mà tình hình tăng trưởng kinh tế cả nước quý 1 đạt kết quả khá tốt là điều đáng vui mừng, mong là trong thời gian tới nước ta tiếp tục đà phát triển tốt đến cuối năm.



Bên cạnh đó ông Thủy cũng kiến nghị, Chính phủ cần có chính sách bình ổn giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cũng như chính sách bảo trợ giá đầu vào và đầu ra cho sản phẩm để đời sống người dân ngày càng ổn định hơn.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp thu những ý kiến của bà con cử tri. Ảnh: HC

Một số cử tri cũng ý kiến về vấn đề hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Tiếp thu ý kiến của bà con cử tri, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến của bà con cử tri và sẽ trao đổi với các Bộ, Ngành có liên quan và kiến nghị lên Chính phủ.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng thông tin đến bà con cử tri những chính sách lớn của Chính phủ đối với ĐBSCL và An Giang trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại TX Tân Châu. Ảnh: HC

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng cho biết: Tháng 5 tới Hội nghị Thủ tướng đối thoại nông dân diễn ra tại Sơn La, Hội Nông dân sẽ kiến nghị lên Thủ tướng một số vấn đề trọng tâm từ ý kiến của nông dân cả nước gửi về, gồm: Tình trạng lao động di cư khỏi nông thôn; tình trạng gia công trong nông nghiệp; tình trạng xuất khẩu 70% xuất khẩu thô và theo đường tiểu ngạch, nhiều rủi ro cao; chính sách thu hồi đất nông nghiệp; giống cây trồng vật nuôi; liên kết giữa nông dân với nông nghiệp; xây dựng vùng nguyên liệu...

Tại hội nghị Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã trao tặng 3 máy lọc nước cho HĐND TX Tân Châu, tặng 30 suất quà cho 30 hộ nghèo (mỗi suất 1 triệu đồng); Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến tặng 50 triệu đồng quỹ khuyến học TX Tân Châu.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao tặng 3 máy lọc nước cho HĐND TX Tân Châu. Ảnh: HC

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trao 50 triệu đồng quỹ khuyến học cho TX Tân Châu. Ảnh: HC

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao quà cho hộ nghèo TX Tân Châu. Ảnh: HC

Lãnh đạo TX Tân Châu trao quà cho hộ nghèo tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: HC