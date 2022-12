Lao động yên tâm vì được hỗ trợ khi gặp rủi ro

Anh Nguyễn Trung Hiếu (Hà Nam), từng có 5 năm làm việc tại Hàn Quốc. Anh Hiếu vừa về nước và đang tìm kiếm một công việc phù hợp tại phiên giao dịch việc làm Hà Nội.

Anh Hiếu kể, trước đây khi đi làm việc ở nước ngoài, anh và các lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đều phải đóng góp một khoản nhỏ vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Bạn làm cùng công ty của anh từng bị tai nạn lao động, bị đứt lìa mất tay và phải về nước. Lúc đó, bạn anh được phía chủ doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, được BHXH của Hàn Quốc chi trả, bồi thường. Đồng thời khi về nước, bạn anh cũng được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ một khoản tiền để điều trị bệnh.

Lao động đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ tiền khi gặp rủi ro. Ảnh: NN

Một lao động khác là anh Nguyễn Hữu Toản (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, trước đây khi sang Hàn Quốc anh cùng các lao động cũng được Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tuyên truyền về chính sách pháp luật nói chung của nước bạn và của Việt Nam nói chung, trong đó có các chính sách hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước nếu không may gặp rủi ro.

"Tôi được biết, nếu gặp rủi ro như tai nạn lao động hoặc không may bị mất mạng, lao động có thể được nhận một khoản tiền nhất định. Khoản tiền này rất cần thiết, bởi vì trong quá trình làm việc nếu không may xảy ra tai nạn mà được hỗ trợ kịp thời giúp san sẻ khó khăn với lao động", anh Toản nói.

Nhờ có những khoản hỗ trợ như vậy mà những người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài yên tâm lao động, mang tiền về giúp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế đất nước.

Doanh nghiệp đánh giá cao công tác hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Về phía các doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc công ty Cổ phần Nhân lực Toàn Đài cho biết, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước có ý nghĩa rất quan trọng góp phần hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài không may gặp rủi ro.

Giai đoạn 2015-2019, mỗi năm Việt Nam đưa hơn 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, riêng năm 2019 đạt hơn 150.000 lao động. 11 tháng đầu năm 2022 cả nước đã đưa được hơn 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đánh giá về việc thực hiện Quyết định 40 về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, ông Thành cho biết doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại công ty của ông luôn chấp hành các quy định cũng như các khoản đóng góp. Bản thân ông cũng thấy quy định về việc đóng, hưởng rất nhanh gọn, linh động.

"Trước đây luật quy định việc đóng trên tổng thu, nhưng theo nghị định mới doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp Quỹ mức 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng. Doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì chỉ phải đóng góp 100.000 đồng/hợp đồng. Mức đóng góp này là phù hợp cho cả lao động và doanh nghiệp", ông Thành nói.

Lao động của Công ty Cổ phần Nhân lực Toàn Đài đi làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: NVCC

Ông Thành cho biết, trong khi mức đóng của lao động và doanh nghiệp không đổi thì mức hưởng của lao động lại tăng lên. Nếu trước đây, một lao động không may gặp rủi ro, tử vong thì chỉ được hỗ trợ 10 triệu đồng, thì nay hỗ trợ tăng lên tới 40 triệu đồng. Tương tự các trường hợp lao động không may gặp tai nạn, rủi do khác, mức hỗ trợ cũng tăng lên.

Thực tế trong quá trình áp dụng Luật và các quyết định có liên quan khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bản thân Công ty Cổ phần Nhân lực Toàn Đài có một số lao động đi làm việc ở nước ngoài không may gặp rủi ro, tử vong đã nhận được hỗ trợ.

Ông Thành cho biết, phía công ty đã hỗ trợ lao động, hoàn thiện hồ sơ giấy tờ, sau đó Quỹ việc làm ngoài nước chuyển thẳng số tiền hỗ trợ cho người lao động hoặc thân nhân của lao động.

"Cùng với các chính sách bảo hiểm của phía bạn, việc lao động nhận được hỗ trợ từ Quỹ việc làm ngoài nước khiến cho lao động yên tâm hơn khi không may gặp rủi ro khi đi làm việc ở nước ngoài. Dù ít dù nhiều số tiền này cũng giúp lao động và thân nhân của họ vượt qua khó khăn", ông Thành nói.