Độc đáo phiên chợ chỉ bán “duy nhất một mặt hàng” ở xứ Kinh Bắc

Các tấm ván tại chợ gỗ được đánh dấu với các kích cỡ khác nhau để người dân dễ dàng xem mặt hàng. Ông Lê Văn Toán, một chủ cửa hàng bán gỗ thông tin, tại chợ này không bán gỗ bằng cân như các chợ khác trong vùng mà thay vào đó người dân đến chợ xem hàng, đo kích thước rộng, dài, dày của tấm ván gỗ rồi tính ra tiền. "Ngoài ra, tại chợ này, các ván gỗ thường được bán với giá cao hơn so với các loại gỗ ở chợ khác. Bởi để có một tấm ván gỗ to như này, cây gỗ phải có đường kính rất lớn. Cây gỗ càng to thì vân gỗ càng đẹp, càng có giá trị", ông Toán chi sẻ.