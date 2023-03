"Everything Everywhere All at Once" giành giải quan trọng nhất tại Oscar 2023 "Everything Everywhere All at Once" giành giải quan trọng nhất tại Oscar 2023

"Everything Everywhere All at Once" đã giành giải Oscar cho "Phim xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra ở Los Angeles, Mỹ.

Được ca ngợi là một bước đột phá cho sự đa dạng của Hollywood với chủ đề mới mẻ và dàn diễn viên chính gần như toàn là người châu Á, bộ phim hài siêu anh hùng trước đó là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng cao nhất tại Oscar 2023.

Được viết và đạo diễn bởi Daniel Kwan và Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once" có sự tham gia của Dương Tử Quỳnh trong vai chủ tiệm giặt là vô tình bước vào những thế giới song song khi cô cố gắng giải quyết vấn đề thuế và hôn nhân. "Everything Everywhere All at Once" giành giải quan trọng nhất tại Oscar 2023 Ê-kíp "Everything Everywhere All at Once" nhận giải "Phim xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra ở Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: IT). Dương Tử Quỳnh đóng vai Evelyn, một phụ nữ Mỹ gốc Trung Quốc, cùng chồng của mình, Waymond (Quan Kế Huy) sở hữu một tiệm giặt ủi nhỏ. Evelyn không hài lòng với cuộc sống của mình và có mối quan hệ căng thẳng với con gái, Joy (Stephanie Hsu). Cô sử dụng ông nội yếu đuối và cổ lỗ sĩ của Joy, Gong Gong (James Hong), người sống cùng họ, làm cớ để không chấp nhận vấn đề đồng tính của Joy. Evelyn thực sự cảm thấy trầm cảm khi bị một viên chức thuế Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis) làm khó, người này phẫn nộ vì Evelyn yêu cầu giảm thuế cho máy hát karaoke trong các buổi tiệc cộng đồng của tiệm giặt ủi, nơi cô cung cấp thức ăn miễn phí cho mọi người. Thực tế, trong tâm khảm, Evelyn nghĩ rằng, cô có thể đã trở thành một ca sĩ, đầu bếp hoặc ngôi sao điện ảnh trong một cuộc đời khác và vấn đề giảm thuế này đã kích hoạt một cuộc hành trình điên rồ đến các vũ trụ khác nhau, nơi có nhiều Evelyn khác trong hơn hai tiếng đồng hồ. "Everything Everywhere All at Once" đã gây ấn tượng mạnh trên hành trình giành giải thưởng, giành giải phim xuất sắc nhất từ Hiệp hội sản xuất quốc gia, và nhận được đề cử phim xuất sắc nhất từ Bafta vphim xuất sắc nhất (âm nhạc hoặc hài kịch) từ Golden Globes. "Everything Everywhere All at Once" đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh trong 10 tác phẩm ứng cử tại Oscar, đánh bại các tác phẩm như "The Fabelmans" của Steven Spielberg, "Tár" với sự tham gia của Cate Blanchett, và bộ phim chiến tranh đình đám của Đức "All Quiet on the Western Front". Hai diễn viên gốc Châu Á của bộ phim là Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy đều giành tượng vàng Oscar 2023 ở hạng mục "Nữ chính xuất sắc nhất" và "Nam phụ xuất sắc nhất". Dương Tử Quỳnh và Brendan Fraser giành tượng vàng Oscar 2023 13/03/2023 10:55

