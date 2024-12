Đang khám nghiệm hiện trường vụ phóng hỏa phòng trà ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội khiến 11 người chết

Sáng ngày 19/12, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến hiện trường vụ phóng hỏa đốt phòng trà ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội làm 11 người chết, để kiểm tra công tác điều tra vụ án cũng như công tác khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại hiện trường vụ phóng hỏa đốt phòng trà làm 11 người chết ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Ảnh PV

Như Dân Việt đã đưa tin, ngay rạng sáng 19/12, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (SN: 1973. hiện trú tại: xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản") để điều tra, xử lý hành vi đốt quán café làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm vào đêm ngày 18/12/2024.

Đối tượng Cao Văn Hùng. Ảnh: ANTĐ

Sáng 19/12, ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường vụ cháy phòng trà khiến 11 người tử vong ở đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường vụ cháy phòng trà ở Phạm Văn Đồng được lực lượng chức năng phong toả để phục vụ công tác điều tra vụ án. Ảnh: Nguyễn Hoà

Ngôi nhà bị phóng hoả là một ngôi nhà cao 3 tầng 1 tum, dạng nhà ống. Do ảnh hưởng từ vụ cháy, ngôi nhà liền kề bên trái cũng bị ảnh hưởng. Để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã tiến hành căng bạt, tạo khu vực cách ly tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đang thực hiện khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguyễn Hoà

Các cảnh sát, kiểm sát viên cũng như các giám định viên đang thực hiện nhiệm vụ bên trong. Phía bên ngoài rất đông người dân tập trung đứng theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm xảy ra ngọn lửa bùng phát rất mạnh khiến đường thoát nạn của các nạn nhân bị bịt.

Ngôi nhà bị phóng hoả cao 3 tầng 1 tum, dạng ống. Ảnh: Nguyễn Hoà

Anh Nguyễn Đức Tuấn (41 tuổi) cho biết, khi phát hiện hoả hoạn tại phòng trà ở đường Phạm Văn Đồng nêu trên, nhiều người đã chạy đến để ứng cứu. tuy nhiên do ngọn lửa lớn đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực tầng 1 của quán khiến các nỗ lực tiếp cận của người dân không thể thực hiện.

Ngọn lửa lớn bao trùm mặt tiền của tầng 1 nên bịt mất đường thoát hiểm của các nạn nhân bên trong. Phía trước ngôi nhà nhiều phương tiện bị ảnh hưởng cũng bốc cháy khiến lối ra vào ngôi nhà càng trở nên nguy hiểm.

Theo các nhân chứng, thời điểm vụ cháy vừa xảy ra, họ ngửi thấy mùi xăng nồng nặc ở hiện trường. Ảnh: Nguyễn Hoà

Anh Tuấn cho biết, phòng trà này hoạt động theo hình thức "hát cho nhau nghe", thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn bên trong quán có rất đông người. Khi hỏa hoạn mới xảy ra, một người lên tầng 3 rồi nhảy xuống nhà bên cạnh để thoát nạn.

Một nhân chứng khác là anh Nguyễn Minh Hùng (31 tuổi) thuật lại, vào thời điểm vụ cháy xảy ra, anh đang chuẩn bị thu dọn đóng cửa hàng để nghỉ ngơi thì phát hiện phòng trà cháy dữ dội.

Anh Hùng cùng người dân lập tức chạy tới hiện trường cứu hoả, tuy nhiên lửa bùng lên quá lớn khiến mọi người phải tản ra để chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến.

Rất đông người dân đứng theo dõi quá trình cảnh sát và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguyễn Hoà

Đáng chú ý, theo anh Hùng, khi mới chạy đến hiện trường, anh và một số người ngửi thấy mùi xăng nồng nặc.

Về phần đối tượng đem xăng đốt phòng trà là Cao Văn Hùng (SN 1973, Đại Mạch, Đông Anh, TP.Hà Nội), thông tin từ lãnh đạo UBND xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hùng là đối tượng nghiện.

Theo lãnh đạo UBND xã Đại Mạch, sau khi nhận thông tin về nghi can Cao Văn Hùng, ngay trong đêm chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh lai lịch người này.

Qua rà soát, đối tượng Hùng là người địa phương khác, thỉnh thoảng về xã sinh sống với một người phụ nữ và không đăng ký tạm trú trên địa bàn xã Đại Mạch.

Vị lãnh đạo UBND xã Đại Mạch cũng cho biết, "Hùng là 'bạn nghiện' với chồng một phụ nữ quê gốc xã Đại Mạch. Hùng cặp kè với người phụ nữ sau khi chồng bà này qua đời.