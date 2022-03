Nghi phạm sát hại, phân xác người tình ở Ninh Bình đối mặt khung pháp lý nào?

Công an tỉnh Ninh Bình đã có thông tin mới nhất về vụ án sát hại, phân xác người tình xảy ra tại TP Ninh Bình.



Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 27/3, Công an TP Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn N. (SN 1954, ngụ phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (SN SN 1985) đã giết, giấu xác chị N.T.T. (SN 1992, ngụ phường Nam Sơn, TP Tam Điệp tại nhà.

Đối tượng Phạm Văn Dũng bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC

Nhận được tố giác, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra.

Kết quả bước đầu xác định thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị N.T.T. (đã có chồng, hiện làm thuê tại TP Ninh Bình) hơn một năm trở lại đây.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng, lời khai của nghi phạm để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo ông Cường, trong trường hợp có căn cứ cho thấy nạn nhân tử vong là do bị tác động ngoại lực, do bị sát hại mà người sát hại chính là bạn trai của nạn nhân, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Trường hợp lời khai nhận tội của phạm phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân và các chứng cứ thu thập được trên hiện trường vụ án, phù hợp với lời khai của người làm chứng, cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với đối tượng về Tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp nghi phạm số một của vụ án không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng những chứng cứ mà cơ quan thu thập được có căn cứ cho thấy nạn nhân đã bị sát hại, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác mà cơ quan thu thập được cho thấy đối tượng này là nghi phạm số một và có khả năng là hung thủ của vụ án thì cơ quan điều tra cũng có thể sẽ khởi tố bị can để xử lý.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong thời gian qua nạn nhân đã tiếp xúc với những ai, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn từ điện thoại của nạn nhân sẽ phần nào thể hiện mối quan hệ và diễn biến đời sống của nạn nhân trước khi tử vong.

Tiến sĩ Cường phân tích, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm đầu tiên là người yêu của nạn nhân, người này đã có mặt tại thời điểm nạn nhân tử vong và có biểu hiện tâm lý bất thường nên cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai làm rõ mối quan hệ giữa người này với nạn nhân và những gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua.

Trường hợp đối tượng có biểu hiện tâm thần, không nhận thức được hành vi của mình, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần để làm rõ mức độ nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của người này.

Trường hợp người đàn ông này tỉnh táo và khai nhận hành vi giết người, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ lời khai đó có phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân hay không, có phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường hay không.

Nếu lời khai nhận tội mà phù hợp với các chứng cứ khác, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng gây án.