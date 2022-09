Đồng minh của Tổng thống Putin muốn thêm 500.000 quân đến chiến trường Ukraine

Ông Borodai nói rằng kể cả khi không có dự thảo mới, các đơn vị Nga sẽ vẫn đông hơn lực lượng Ukraine. Ảnh: Getty

Aleksandr Borodai, thành viên Duma Quốc gia Nga và từng giúp lãnh đạo phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine vào năm 2014, nói với The New York Times rằng kể cả khi không có dự thảo này, các đơn vị Nga sẽ vẫn đông hơn lực lượng Ukraine. Ông cũng nói rằng việc bổ sung quân đội là cần thiết trong bối cảnh Nga hao hụt lực lượng do giao tranh.

Nga không cung cấp ước tính về thiệt hại quân của họ ở Ukraine kể từ cuối tháng 3, khi truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng họ đã mất khoảng 1.351 binh sĩ. Ukraine tuyên bố con số thực tế cao hơn nhiều, theo ước tính gần đây nhất thì tổn thất quân đội Nga lên đến gần 50.000 người kể từ khi bắt đầu xung đột từ ngày 24/2 đến ngày 1/9.

Trong khi đó, tiến độ trên chiến trường của cả hai bên dường như đã chậm lại trong những tuần gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuần trước cho biết Nga đang "cố tình" làm chậm tốc độ của chiến dịch ở Ukraine nhằm giảm thiểu thương vong dân sự.

Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công ở khu vực phía nam Kherson do Nga kiểm soát, nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đánh giá trong bản cập nhật hôm 31/8 rằng các hoạt động quân sự không thể thành công hay thất bại chỉ trong một ngày hoặc một tuần.

"Các quan chức Ukraine từ lâu đã thừa nhận rằng họ không có lực lượng cần thiết để tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm phá hủy các tuyến phòng thủ của Nga ở Kherson hoặc bất cứ nơi nào", ISW viết. "Thay vào đó, họ đã thiết lập các điều kiện trong nhiều tháng bằng cách tấn công và làm gián đoạn những đường dây liên lạc trên mặt đất cũng như các tuyến đường tiếp tế, hậu cần của Nga".

"Các hoạt động phản công đang được tiến hành hiện nay rất có thể sẽ diễn ra trong vài tuần hoặc có thể là vài tháng tới", ISW nói thêm.

Nga được cho là đã thực hiện một số động thái trong những tháng gần đây để chiêu mộ thêm binh lính.

Vào tháng 7, Bộ Quốc phòng Anh cho biết một công ty quân sự của Moscow đang hạ thấp tiêu chuẩn tuyển dụng để củng cố tiền tuyến cho Nga.

Bộ cũng cho biết tháng trước rằng Nga đang có kế hoạch đưa ra các khoản thưởng tiền mặt "béo bở" cho các tình nguyện viên khi họ đến Ukraine.

Newsweek đã liên hệ với Duma Quốc gia Nga và Điện Kremlin để đưa ra bình luận.