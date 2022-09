Siêu pháo HIMARS do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine được cho là đang khiến quân đội Nga gặp "ác mộng". Ảnh Reuters.

Lầu Năm Góc tuyên bố rằng, Nga đã nhập khẩu hàng trăm máy bay không người lái (UAV) của Iran khi cuộc chiến đang gia tăng ở Crimea và Kherson, Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Todd Breasseale nói với Politico rằng hai loại máy bay không người lái mà Nga nhận được từ Iran thuộc dòng Mohajer-6 và Shahed-series. Máy bay không người lái có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ chiến đấu và trinh sát, bao gồm cả tấn công không đối đất, chiến tranh điện tử và nhắm mục tiêu chiến trường.

Shahed-129 được cho là máy bay không người lái tốt nhất của Iran, sở hữu khả năng bay xa hơn gần 1.500km so với máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Ukraine. Máy bay không người lái do Iran sản xuất cũng nặng hơn Bayraktar TB2.

Để vận hành các máy bay không người lái Iran, lực lượng Nga cần có thời gian để huấn luyện binh sĩ và điều này có thể không tối ưu cho Moscow. Hơn nữa, Nga được cho là vẫn thiếu các tên lửa chính xác gây khó khăn cho việc nhắm mục tiêu là các vật thể chuyển động như HIMARS.

"Chưa hết, người Nga sẽ cần phải phát triển một hệ thống tấn công mục tiêu do thám để họ có thể phân tích thông tin từ máy bay không người lái thành các cuộc tấn công hiệu quả", Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian bình luận trên Newsweek.

Hiện vẫn chưa rõ sẽ mất bao lâu để người Nga thích nghi với việc vận hành và duy trì UAV của Iran, ông Cancian nói thêm.

Các cuộc tấn công bằng HIMARS của Ukraine được cho là đã khiến tinh thần của binh sĩ Nga trở nên "suy sụp". Siêu pháo do Mỹ sản xuất được cho là đã chứng tỏ được sự hiệu quả khi giúp Ukraine chặn đứng các bước tiến của Nga.

Sean Spoonts, một cựu sĩ quan Hải quân Mỹ bày tỏ hoài nghi rằng, Nga sẽ có thể kết hợp hiệu quả máy bay không người lái của Iran vào chiến lược chiến tranh của họ ở Ukraine. Nga sẽ phải tìm cách lắp tên lửa dẫn đường chính xác của họ vào "điểm cứng" của máy bay không người lái do Iran cung cấp. Ngoài ra, Nga cũng sẽ phải tìm cách làm cho phần mềm do Iran sản xuất cho các UAV có thể gửi thông tin mục tiêu tới tên lửa do Nga sản xuất.

“Máy bay không người lái của Iran có thể rất tinh vi đối với khu vực mà chúng đang hoạt động ở Iraq và Yemen, nhưng xung đột ở Ukraine lại là một câu chuyện khác. Người Ukraine không chỉ giỏi vận hành phi đội máy bay không người lái của riêng họ mà còn khá giỏi trong việc hạ gục máy bay không người lái của Nga. Đây là lý do tại sao Nga phải mua thêm UAV từ Iran”, ông Spoonts nói với Newsweek.