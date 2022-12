Báo chí quan tâm nhiều vấn đề "nóng" ở Đồng Nai

Chiều 30/12, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế, xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Họp báo UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nha Mẫn

Báo cáo tại buổi họp báo, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết năm 2022, GRDP trên địa bàn đạt gần 234.000 tỷ đồng, tăng 9,22% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người dự ước đạt trên 133 triệu đồng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tăng 8,32% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy, sản dự ước đạt trên 47.000 tỷ đồng, tăng 3,94% so với cùng kỳ. Ngoài ra, sau đại dịch Covid-19, thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đang từng bước phục hồi và có nhiều khởi sắc.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 232.000 tỷ đồng, tăng 23,56% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 24,6 tỷ USD tăng 13,06% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 18,8 tỷ, tăng 0,74% so với cùng kỳ…

Đại diện TTX Việt Nam tại Đồng Nai thắc mắc về vấn đề chuyển đổi công năng dự án du lịch. Ảnh: Nha Mẫn

Trong buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đưa ra nhiều vấn đề như việc chậm trễ thanh toán tiền bảo hiểm cho các cơ sở y tế gây khó khăn trong công tác khám chữa bệnh; đề nghị tỉnh công bố danh sách những lãnh đạo, cán bộ bị kỷ luật vì liên quan đến việc cấp đất cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch; danh sách thanh tra các gói thầu liên quan đến AIC; quan điểm của lãnh đạo tỉnh về việc dự án du lịch xin chuyển đổi công năng thành khu đô thị; ý kiến về việc doanh nghiệp, người lao động có xu hướng chuyển vốn ra các tỉnh phía Bắc, thu hẹp ở phía Nam; doanh nghiệp khó khăn, thưởng Tết có đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ đời sống cho người lao động dịp tết hay không; dự án cầu Cát Lái…

Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết hiện có gần 4.000 doanh nghiệp công bố thưởng Tết cho công nhân. Trong đó, 80% doanh nghiệp trao thưởng Tết cho công nhân 1 tháng lương cơ bản; 20% doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao hơn 1 tháng lương. Như vậy, mức thưởng Tết trung bình năm nay thấp hơn năm trước.

Đồng Nai hiện có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào du lịch. Ảnh: Nha Mẫn

Năm nay công nhân đa phần chia sẻ với doanh nghiệp về vấn đề thưởng Tết vì biết doanh nghiệp gặp khó khăn. Số lượng công nhân mất việc không nhiều, chỉ là giảm giờ làm, giảm thu nhập...

Còn Sở Kế hoạch - Đầu tư nói rằng hiện nay vấn đề đầu tư đang có xu thế chuyển dịch, địa phương vẫn đón nhiều dự án mới. Tuy nhiên hiện quỹ đất không còn nhiều nên một số dự án chọn các vùng lân cận để đầu tư. "Các dự án cũ rời đi sẽ nhường đất cho dự án mới và ngày càng chọn lọc các dự án phù hợp với địa phương. Sắp tới, Đồng Nai sẽ có thêm nhiều phương án để thu hút đầu tư các dự án lớn vào địa bàn", đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư nhấn mạnh.

Về các gói thầu của AIC sẽ bị thanh tra vào năm 2023, Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho biết hiện các thông tin về những gói thầu sẽ bị thanh tra vẫn chưa được xác định rõ nên chưa có danh sách để công bố...

Riêng dự án cầu Cát Lái, đại diện Sở GTVT cho biết dự án này tỉnh và người dân đều quan tâm. Do đó, thời gian qua Sở GTVT Đồng Nai và Sở GTVT TP.HCM liên tục họp với nhau để có phương án triển khai. Đồng Nai cũng hi vọng TP.HCM sớm đưa ra được quyết định cuối cùng về hướng, tuyến... đối với dự án này để hai địa phương sớm đi đến triển khai dự án.