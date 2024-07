Đồng Nai: Cần liều 'vaccine số' cho công dân khi tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi

Để phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người người dân thực hiện 4 không, 2 phải.

Trước hết là không sợ. Đối tượng giả danh, đe dọa là công an, là viện kiểm sát thì người dân gọi ngay theo đường dây nóng Công an tỉnh cung cấp hoặc gọi cho Công an xã.

Thứ hai là không tham; thứ ba là không kết bạn với người lạ; và thứ tư là không chuyển khoản nếu không biết rõ người mà mình đang giao tiếp là ai.

Người dân thực hiện 2 phải tức là phải cảnh giác và phải trình báo nhanh cho cơ quan chức năng. Đồng thời coi trọng giải pháp sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng mà ngành đang triển khai.