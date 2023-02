Đồng Nai: Thả phúc khí cầu tại Lễ hội chùa Ông hơn 300 tuổi

Ngày 3/2, tại chùa Ông (Thất phủ Cổ miếu - TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã diễn ra lễ thả phúc khí cầu. Đây là một phần lễ đặc biệt thuộc Lễ hội chùa Ông năm 2023 và thu hút hàng ngàn người dân đến tham dự.

Hàng ngàn người tham gia lễ thả phúc khí cầu tại chùa Ông. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ban Trị sự chùa Ông cho biết, Lễ hội chùa Ông năm 2023 có nhiều hoạt động như biểu diễn võ thuật truyền thống, đờn ca tài tử Nam Bộ, biểu diễn tuồng cổ, giao lưu Thư pháp Việt - Hoa, lễ nghinh thần, thả phúc khí cầu, thả hoa đăng...

Trong đó, ngày 3/2 là ngày cuối cùng diễn ra lễ hội và đêm nay còn có lễ hội thả hoa đăng dự kiến thu hút hàng chục ngàn người tham dự.

Lễ hội chùa Ông diễn ra nhằm thể hiện lòng thành kính với đất trời và chư vị phúc thần; bày tỏ ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà an khang, hạnh phúc, xã hội phồn vinh.

Người dân viết nguyện ước đính lên phúc khí cầu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Khi đến dự lễ thả phúc khí cầu người dân sẽ được viết tên mình kèm lời ước nguyện cho bản thân và gia đình trong năm mới. Sau đó tự đính ước nguyện của mình lên quả phúc khí cầu và thả lên trời.

Đợt này có gần 1.000 quả phúc khí cầu mang theo lời ước nguyện của người dân được thả lên trời.

Theo ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Trưởng ban tổ chức Lễ hội chùa Ông, phúc khí cầu được bay lên không trung là cầu nối, mang theo nguyện ước đầu năm, mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, xã hội an bình, gia đình sum vầy, nhân dân ấm no hạnh phúc.

Nhiều gia đình cùng tham gia lễ thả phúc khí cầu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Chùa Ông được xây dựng năm 1684, đây là ngôi chùa có niên đại sớm nhất ở Nam Bộ, đánh dấu mốc lịch sử quá trình chung sống của cộng đồng người Việt và người Hoa trong công cuộc khai hoang, lập nghiệp, bảo vệ vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Người dân viết ước nguyện

Phúc khí cầu trên bầu trời Đồng Nai

Phúc khí cầu kèm ước nguyện

Những ước nguyện cho năm mới 2023

Chú rồng xanh trên bầu trời

Cầu cho quốc thái dân an

Thả phúc khí cầu