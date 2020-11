Đồng Nai: Phá đường dây ma túy khủng vận chuyển bằng đường xe khách đi các tỉnh thành

Tổng số tang vật thu giữ gồm: Gần 1.000 viên thuốc lắc, hơn 1,1kg ma túy hàng khay, 2 xe ô tô, nhiều điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo điều tra, 14h ngày 28/10, qua công tác kiểm tra hàng hóa ký gửi cho các nhà xe tại bến xe Biên Hòa, các nhân viên và bảo vệ phát hiện trong gói hàng của N.C.N (SN 1995, ngụ huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đang gửi đi tỉnh Kon Tum có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện bên trong có 93 viên nén, nghi là ma túy (thuốc lắc) nên đã báo công an.

Hoàng cùng số ma túy bị thu giữ. Ảnh: CA

Tiếp tục kiểm tra một gói khác được N gửi cho một nhà xe đi tỉnh Rà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng lại phát hiện 200gram ma túy (hàng khay) và 300 viên ma túy (thuốc lắc).

Nhận tin báo, Công an TP.Biên Hòa đã có mặt đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Bằng nghiệp vụ, công an xác định số ma túy trên là của Hoàng nhờ N chuyển hàng cho các đối tượng là "khách hàng" chuyên mua bán ma túy của Hoàng.

Công an bắt giữ Hoàng và khám xét nơi ở, thu giữ thêm 527 viên, 18 miếng vỡ (thuốc lắc), 21 gói (khoảng 800g) chất bột màu trắng (ma túy "hàng khay"), 2 xe ô tô Honda Civic biển số: 60A-655.19 và 60A-719.16 cùng nhiều điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận bắt đầu mua bán từ tháng 4 tới nay. Ma túy Hoàng mua của Cao Thị Vân (ngụ tỉnh Bình Dương). Cả hai giao dịch qua hệ thống xe ôm công nghệ. Hoàng mua, rồi phân phối lại cho các đối tượng khác ở tỉnh Kon Tum và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để kiếm lời.

Bên canh đó, công an xác định Nguyễn Thị Bích Quyên (SN 2001, vợ của Hoàng) nhiều lần giúp sức cho Hoàng đóng gói ma túy giao cho khách. Do Quyên đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên công an cho tại ngoại chờ điều tra xử lý.