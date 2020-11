TP.HCM: Bắt giam nhân viên Công ty BĐS Hải Đăng Land làm giả giấy tờ lừa hàng tỷ đồng

Ngày 15/11, Công an quận 1, TP.HCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Trần Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, ngụ tỉnh Phú Yên) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hình minh hoạ.

Theo điều tra, Phát là nhân viên tư vấn bán hàng của Công ty Hải Đăng Land nằm ở đường Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 30/5/2019, Phát tư vấn cho anh Nguyễn Ngọc An (SN 1981, ngụ quận 8, TP.HCM) nhận chuyển nhượng lô đất dự án khu đô thị Bella Vistar ở ấp Tân Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An với giá 875 triệu đồng.

Anh An thanh toán số tiền gần 832 triệu đồng (95% giá trị hợp đồng), số tiền còn lại sẽ thanh toán khi có giấy tờ chứng nhận đất. Tuy nhiên, thời gian này, Phát chơi cá độ đá bóng trên mạng thua nhiều tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Sau đó, Phát làm giả 1 phiếu thu ghi đầy đủ thông tin giả chữ ký của Giám đốc Công ty Hải Đăng Land và đóng dấu của công ty này. Phát liên hệ với anh An tới gặp anh này ở đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1 lấy gần 44 triệu đồng và đưa phiếu thu.

Ngày 23/10, Phát đến nhà gặp anh An nói là có người muốn mua lại lô đất của anh với giá là 1,3 tỷ đồng. Do thấy lô đất mới mua có người mua giá cao lời mấy trăm triệu đồng nên anh An đồng ý.

Phát báo với anh An chi phí làm thủ tục là 67 triệu đồng. Sau đó, Phát viết giấy xác nhận và hứa bán lô đất cho anh An. Anh An tin tưởng nên giao tiền cho Phát.

Sau đó thấy lâu chưa có kết quả nên anh An gọi, nhắn tin cho Phát nhưng không thấy Phát trả lời. Nghi ngờ, anh An tới Công ty Hải Đăng Land báo tình hình với công ty.

Ngày 29/10, phía Công ty Hải Đăng Land tới công an trình báo sự việc. Công an vào cuộc truy xét đưa Phát về trụ sở. Tại cơ quan công an, Phát khai do đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng thua nhiều tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo để trả nợ và tiêu xài.

Phát lên mạng đặt làm 1 con dấu của Công ty Hải Đăng Land, 1 con dấu khắc chữ giám đốc công ty này của 1 đối tượng không rõ lai lịch với giá là 3,15 triệu đồng. Phát làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 1 phiếu thu lấy con dấu đóng vào đưa cho anh An để chiếm đoạt tiền của anh này.

Bên cạnh đó, Phát khai vào tháng 6/2019, cũng lừa được của chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) chiếm đoạt 1,395 tỷ đồng bằng thủ đoạt tương tự. Hai con dấu giả dùng xong, Phát vứt vào thùng rác để phi tang.