Đồng Nai: Tạm đình chỉ 20 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy, xử phạt tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng

Ngày 1/11, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nửa tháng qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra PCCC tại một quán karaoke. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó, công an đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm tra hơn 3.200 lượt cơ sở. Qua công tác kiểm tra, các đoàn ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã đánh giá điều kiện an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC tại các cơ sở này.

Theo đó, có 370 hành vi vi phạm về an toàn PCCC được phát hiện, xử phạt với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã đình chỉ và tạm đình chỉ 20 cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC.

Hiện tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và cứu nạn, hộ trên toàn tỉnh là gần 42.000 cơ sở.

Đồng Nai diễn tập PCCC. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo Công an Đồng Nai, từ giờ đến tết sẽ tiếp tục kiểm an toàn PCCC đối với 100% cơ sở được phân cấp quản lý trên địa bàn bảo đảm đủ số lần, số lượt theo quy định.