Đồng Nai: Tạm giữ 4 đối tượng thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy trong mùa dịch Covid-19

Chiều ngày 19/5, Trung tá Lê Duy, trưởng công an Thị Trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bàn giao 4 đối tượng gồm: Lê Thành Đạt 24 tuổi (ngụ khu phố Trần Hưng Đạo, TT Dầu Giây, huyện Thống Nhất), Trần Trọng Bình 23 tuổi, Nguyễn Văn Cường 23 tuổi và Nguyễn Huy Hoàng 20 tuổi (cả 3 đều ngụ xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho công an huyện Thống Nhất để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

4 đối tượng thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy trong mùa dịch.

Trước đó, khoảng 4g30 cùng ngày, công an thị trấn Dầu Giây kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Trúc Anh, tại lô A1C1, khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất. Khi kiểm tra phòng số 16, lực lượng công an phát hiện 4 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an đã tiến hành kiểm tra phía trong tủ, trên bàn và phát hiện có một đĩa sành chứa chất bột màu trắng, 1 túi ni lông chứa một viên nén màu hồng nghi là ma túy.

Qua test nhanh tại chỗ bằng nước tiểu, 4 đối tượng đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Theo Trung tá Lê Duy, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an thị trấn Dầu Giây đã tập trung truy quét các loại tội phạm, trong đó chú trọng đến tội phạm ma túy. Qua đó, đã phát hiện bắt giữ hàng chục đối tượng vi phạm tội tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy.