Sống giữa "vương quốc thủy thần", vì sao dân đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi vẫn tin thờ Hỏa Thần? Sống giữa "vương quốc Thủy Thần", vì sao dân đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi vẫn tin thờ Hỏa Thần?

Vào dịp đầu năm mới, người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) đến dâng hương tại các dinh, miếu thờ Hỏa Thần để cầu mong một năm bình an, tránh điều không may do hỏa hoạn.

Bình luận 0