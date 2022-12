Đồng USD trượt giá về mốc 103, người giữ USD lỗ nặng trong 2 tháng qua

Ngày 30/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ như sau:

Tỷ giá trung tâm Tỷ giá 1 USD = 23.617 VNĐ

Tỷ giá các ngoại tệ khác niêm yết tại ngân hàng Vietcombank:

Tỷ giá USD hôm nay 30/12

Trên thị trường tự do, cuối ngày 29/12, giá USD được giao dịch ở mức 23.760 - 23.820 VND/USD (mua - bán), giảm mạnh 140 - 120 đồng/USD so với hôm trước.

Như vậy, giá bán đô la Mỹ tự do đã xuống thấp hơn so với ngân hàng. So với mức đỉnh đạt được hồi tháng 10, giá USD tự do hiện nay đã giảm 1.725 đồng/USD, người nắm giữ USD lỗ ngay 6,7%.

Giá USD hôm nay

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 103,93; giảm 0,46% so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD hôm nay quay đầu giảm khi các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về việc Trung Quốc mở cửa trở lại, và sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm.

Tỷ giá USD giảm nhẹ.

Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ hôm 29/12 cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng 9.000, lên mức 225.000 trong tuần trước. Điều đó phù hợp với dự báo trung bình của các nhà kinh tế.

Theo đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã tăng vào tuần trước nhưng vẫn tiệm cận mức thấp nhất trong lịch sử, cho thấy khả năng phục hồi lâu dài của thị trường lao động bất chấp những nỗ lực tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong việc hạ nhiệt nhu cầu việc làm – một phần trong kế hoạch kiềm chế lạm phát.

Hiện tại đang là thời điểm cuối năm khi các nhà đầu tư bắt đầu rậm rịch thanh khoản, vì vậy thị trường có thể trở nên nhạy cảm hơn với các dữ liệu kinh tế.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc tác động của việc Trung Quốc nhanh chóng nới lỏng các quy tắc nghiêm ngặt về Covid-19 khi nhiều quốc gia cho biết, họ sẽ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Điều này cũng có thể làm dấy lên lo ngại về các chủng Covid-19 mới một lần nữa có thể làm gián đoạn quá trình phục hồi toàn cầu.