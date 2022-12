Phó Thống đốc lý giải vì sao tỷ giá có thời điểm tăng tới 9% Phó Thống đốc lý giải vì sao tỷ giá có thời điểm tăng tới 9%

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho hay, trong năm 2022, có thời điểm tỷ giá tăng cao nhất thời do tâm lý lên tới 9%. Đến nay, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 3,81% so với cuối năm 2021, mức mất giá của VND so với USD thấp hơn các đồng tiền khác trên thế giới.

