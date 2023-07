DTAP "sướng phát khóc" khi tận mắt chứng kiến Idol BLACKPINK nhảy ca khúc do chính mình sáng tác

Blackpink khiến DTAP "ôm nhau khóc" giữa hàng nghìn người

Tối qua (29/7), nhóm nhạc Blackpink đã có buổi trình diễn trong khuôn khổ world tour "Born Pink" tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sự kiện quy tụ khoảng hơn 30.000 khán giả tham dự, trong đó có nhiều nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Việt Nam như: Đức Phúc, Bảo Thy, Erik, DTAP, Á hậu Bùi Phương Nga, Hoa hậu Ngọc Hân, BTV Nguyễn Thu Hà...

Nhóm nhạc DTAP. (Ảnh: FBNV)

Tại sự kiện, Blackpink trình diễn 23 ca khúc, bao gồm nhiều bản "hit" của nhóm như: How You Like That, Kill This Love, Pink Venom… Xen giữa các tiết mục, 4 thành viên nhóm nhạc khéo léo "lấy lòng" người hâm mộ Việt Nam bằng việc nói tiếng Việt, đội nón lá trên sân khấu. Đặc biệt, Blackpink đã khiến DTAP trở thành những người hâm mộ hạnh phúc nhất trên sân vận động khi nhún nhảy theo điệu nhạc ca khúc "See tình" - bản hit do DTAP sáng tác, Hoàng Thuỳ Linh thể hiện.

Nhóm nhạc Blackpink nhảy "See tình" trong concert diễn ra tại Hà Nội tối 29/7. (Clip: Khánh Yến)

Trên trang cá nhân, DTAP đăng tải một loạt bài viết và clip liên quan tới đêm diễn. Nhóm viết: "Hạnh phúc quá mọi người ơi, Blackpink nhảy See tình siêu yêu. DTAP ôm nhau khóc đây". Trong một bài đăng khác, DTAP lại tiếp tục chia sẻ: "Hình chất lượng thấp nhưng hôm nay DTAP đã rất hạnh phúc khi tận mắt xem idol (thần tượng nhảy bài của tụi mình).

Hoàng Thùy Linh cũng cho biết, cô vô cùng hạnh phúc khi ca khúc See tình do mình thể hiện được các thành viên Blackpink nhảy trên sân khấu. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ đoạn clip nhảy của Blackpink, kèm chia sẻ: "Các bạn thật tuyệt vời, yêu các bạn rất nhiều".

DTAP là nhóm producer (nhà sản xuất âm nhạc) gồm 3 thành viên với vai trò chủ chốt là sáng tác và phối khí. Nhóm sáng tác nhiều bản "hit" trong làng nhạc Việt, đặc biệt góp phần quan trọng vào sự nghiệp thành công của Hoàng Thuỳ Linh khi viết ra Để Mị nói cho mà nghe, See tình và Bo xì bo.

Sau hơn 1 năm ra mắt, See tình của Hoàng Thùy Linh được nhiều ca sĩ, người nổi tiếng ở Trung, Hàn, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan... cover. Ca khúc này cũng từng xếp thứ hạng 12 trên YouTube Music Hàn Quốc với 1,5 triệu lượt truy cập.

Ngoài DTAP, đêm concert Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối qua còn có Đức Phúc và Erik. Trên tay cầm lightstick hoà cùng biển hồng của người hâm mộ, hai ca sĩ nhiệt tình hát theo các ca khúc của Blackpink từ đầu tới cuối concert.