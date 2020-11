Dự án thu phí không dừng thuộc cao tốc do VEC quản lý bị vỡ tiến độ

Dự án thu phí tự động không dừng đã được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg thay thế cho Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.



Theo Bộ GTVT, để đảm bảo dự án đáp ứng đúng tiến độ, Bộ GTVT đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị cũng như các Nhà đầu tư Dự án ETC, các doanh nghiệp BOT khẩn trương thực hiện dự án thu phí điện tử không dừng. Đến nay, dự án được chia thành 2 giai đoạn và đã cơ bản hoàn thành, dự kiến, dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Dự kiến 31/12 dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 hoàn thành.

Hiện, giai đoạn 1 đã triển khai trên các trạm thu phí trên QL1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và một số tuyến quốc lộ, cao tốc có lưu lượng giao thông lớn đã triển khai và vận hành hệ thống ETC (40/44 trạm). Đối với 4 trạm thu phí còn lại của giai đoạn 1 chưa triển khai được là các trạm thuộc hệ thống đường cao tốc do VEC đang quản lý thực hiện.

"Do những vướng mắc về do nguồn vốn triển khai, tái cơ cấu các dự án và sự chỉ đạo điều hành của VEC sau khi chuyển về Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp việc thực hiện đầu tư, vận hành hệ thống thu phí không dừng chậm và không thể hoàn thành trong năm 2020", Bộ GTVT khẳng định.

Chia sẻ về phương án tháo gỡ cho dự án do VEC quản lý bị chậm, Bộ GTVT cho rằng, các trạm thu phí do VEC quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ GTVT và Uỷ ban quản lý vốn xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của của dự án.

Đồng thời, Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chỉnh phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo, hiện nay VEC đang xây dựng giải pháp và báo cáo cấp có thẩm quyền để có căn cứ thực hiện.

Đương cao tốc Nội Bài - Lào Cai do VEC quản lý.

Về tiến độ giai đoạn 2 của dự án, Bộ GTVT đã lựa chọn thêm đơn vị cung cấp dịch vụ thứ 2 là Công ty CP giao thông số Việt Nam (nền tảng là Tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội - Viettel) để triển khai đồng thời các trạm thu phí còn lại trên toàn quốc (33 trạm).

Trong giai đoạn 2 có 8 trạm có tính chất đặc thù kiến nghị không thực hiện hoặc lùi thời gian thực hiện để đảm bảo hiệu quả; 2 trạm thu phí có doanh thu quá thấp (cầu Mỹ Lợi và Thái Hà), 3 trạm thu phí chưa được thu phí và 3 trạm thu phí có thời gian thu phí còn lại ngắn dưới 3 năm (3 trạm QL51). Như vậy, giai đoạn 2 chỉ còn lại 25 trạm thu phí lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng.

Đến nay, những khó khăn của giai đoạn 2 cơ bản đã được tháo gỡ, công tác chuẩn bị liên quan đến nhân sự, tài chính, hồ sơ thiết kế…đã cơ bản đầy đủ, Nhà cung cấp dịch vụ đã bắt đầu đặt hàng mua sắm thiết bị và tổ chức lắp đặt ngoài hiện trường.

"Bộ GTVT dự kiến hết 31/12/2020, 25 trạm thu phí đủ điều kiện triển khai thu phí không dừng, hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", đại diện Bộ GTVT cho biết.

Trạm thu phí BOT.

Đáng chú ý, với các trạm thu phí do địa phương là Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (CQNNCTQ) quản lý sẽ do địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Cụ thể, có 15 địa phương với 35 trạm thu phí, hiện có 19/35 trạm đã triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành và kết nối với dự án của Bộ GTVT; có 11/35 trạm thu phí đang triển khai thực hiện việc lắp đặt thiết bị và đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ; 5/35 trạm thuộc các dự án BOT đang trong quá trình đầu tư xây dựng, sẽ triển khai ETC khi đưa dự án BOT vào vận hành khai thác.

Để tạo thuận lợi cho người sử dụng, dự án giai đoạn 1 đã hoàn thành việc kết nối liên thông tài khoản giao thông với tài khoản cá nhân tại ngân hàng BIDV, hiện đang mở rộng dịch vụ sang các ngân hàng khác; Đối với giai đoạn 2, hiện Viettel đang tổ chức thực hiện liên thông tài khoản ngân hàng thông qua việc sử dụng ví điện tử Viettelpay, dự kiến đưa dịch vụ vào khai thác trước 31/12/2020.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo: "Các cơ quan đơn vị phải khẩn trương bám sát tiến độ hoàn thành của từng hạng mục; tăng cường giám sát, đôn đốc tình hình triển khai các dự án thu phí tự động không dừng; chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh của dự án thuộc thẩm quyền; đẩy nhanh đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng BOT và các hợp đồng dịch vụ cho phù hợp với phương án tài chính điều chỉnh đã được phê duyệt".