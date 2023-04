Dự án Vành đai 3 đã đủ vật liệu xây dựng, sẵn sàng khởi công trong tháng 6

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 6/4, đại diện Sở TNMT TP.HCM đã thông tin về công tác chuẩn bị VLXD cho dự án Vành đai 3. Ông Nguyễn Viết Vũ - Phó Trưởng phòng Tài nguyên nước, khoáng sản, biển đảo (Sở T TNMT) cho biết, từ đầu tháng 2/2023, Sở đã có nhiều phối hợp với Thành viên Tổ Công tác đảm bảo vật liệu xây dựng đường Vành đai 3.

Ông Nguyễn Viết Vũ thông tin về tình hình chuẩn bị VLXD cho dự án Vành đai 3. Ảnh: Quang Sung

Ban Giao thông đã làm việc với sở TNMT các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai (nơi có dự án đường Vành đai 3 đi qua) và các tỉnh thành lân cận như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, An Giang để rà soát nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án Vành đai 3.

Qua rà soát, hiện nay nguồn vật liệu đáp ứng cho dự án được thống kê như sau: đất đắp nền đường đạt 1,7 triệu/1,6 triệu m3 (vượt nhu cầu dự án 106%); cát xây dựng đạt 1,1 triệu/1,5 triệu m3 (đạt khoảng 73,3%); đá xây dựng đạt 6,2 triệu/4,4 triệu m3 (vượt nhu cầu dự án 141%); cát đắp nền đường: đạt 5,8 triệu/7,2 triệu m3 (đạt khoảng 80,5%).

“Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, nguồn vật liệu xây dựng đã đáp ứng đủ và sẵn sàng phục vụ khởi công dự án đường vành đai TP.HCM trong tháng 6/2023”, ông Nguyễn Viết Vũ cho biết.

Ông Vũ thông tin thêm, hiện nay đối với Dự án thành phần 1, Ban Giao thông đang phối hợp với tư vấn hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật 4 gói thầu phục vụ khởi công 30/6/2023 để trình thẩm định, phê duyệt trong tuần tới. Song song đó, ngày 4/4/2023, Sở GTVT đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến Hội đồng cố vấn và các đơn vị liên quan góp ý một số nội dung chính của hồ sơ thiết kế kỹ thuật (tổ chức giao thông, biện pháp thi công chủ đạo, tổ chức thi công…) và tiếp tục tổ chức hội nghị thẩm định trong tuần tới.

Tại TP.HCM dự án Vành đai 3 đi qua 4 địa phương là TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh. Ảnh: H.T

Về công tác khảo sát nguồn vật liệu, Ban Giao thông đã báo cáo Sở TNMT kết quả khảo sát nguồn vật liệu. Tổ công tác rà soát điều phối nguồn vật liệu đang xem xét hồ sơ và tham mưu UBND thành phố thực hiện các thủ tục tiếp theo để đảm bảo nguồn vật liệu cho dự án.

Đối với Dự án thành phần 2, công tác niêm yết công khai chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các địa phương đã hoàn thành vào ngày 24/3/2023. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp lấy ý kiến của người dân về dự thảo Chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến, UBND TP.HCM sẽ phê duyệt chính sách bồi thường ngày 25/4/2023, bắt đầu chi trả (đợt 1) từ ngày 25/4/2023 đến 25/5/2023.