Dự báo, TP.HCM có mưa trong ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ vừa có thông tin dự báo thời tiết tại TP.HCM trong ngày 18/4, tức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).

Kết quả dự báo cho thấy, ngày và đêm 18/4, thời tiết TP.HCM phổ biến không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm cục bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 28 độ C, cao nhất 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương TP.HCM dự báo có mưa. Ảnh: M.Q

Một số khu vực tại TP.HCM có xác suất mưa khoảng 60% vào chiều tối ngày 18/4, gồm: Quận 12, Gò Vấp, Bình Tân và các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.

Riêng ngày 17/4, TP.HCM có nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 30 - 40%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11 giờ 30 đến 16 giờ.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất lúc 15 giờ 00 ngày 17/4/2024. Ảnh: Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

Ngoài ra, trong 24 giờ qua, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 - 40 độ C (cao nhất tại Đồng Phú - Bình Phước 40 độ C). Các tỉnh miền Tây Nam bộ có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt 35 - 37 độ C (nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Vĩnh Long là 37,7 độ C).

Dự báo, trong 48 giờ tới, nắng nóng tại Nam bộ có khả năng thu hẹp và giảm cường độ. Đến khoảng ngày 20 - 21/4 nắng nóng khả năng gia tăng trở lại.