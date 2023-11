Du khách thích thú thưởng lãm “Cung đường nghệ thuật” tại TP Đà Lạt

Sáng ngày 14/11, UBND TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng đơn vị Stop And Go Art Space tổ chức buổi công bố triển khai chương trình cung đường nghệ thuật với chủ đề City of Arts, phục vụ người dân và du khách trên đường Lý Tự Trọng.

Nhiều bạn trẻ và người dân tại TP.Đà Lạt đến thưởng lãm Cung đường nghệ thuật trên đường Lý Tự Trọng.

Theo nghệ sĩ Phan Quang - đại diện Ban tổ chức, Cung đường nghệ thuật là dự án cố định khởi động bằng việc chào mừng kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển TP. Đà Lạt (1893 - 2023). Dự án góp phần thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng, tạo ra một tụ điểm giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách ngay giữa trung tâm thành phố. Đồng thời thể hiện mong muốn quảng bá hình ảnh con người, phong cảnh, các nét tinh hoa Việt Nam, với điểm nhấn là phố núi Đà Lạt.

Nghệ sĩ Phan Quang giới thiệu về Cung đường nghệ thuật được đưa vào hoạt động, phục vụ du khách.

Triển lãm là sự giao thoa đa dạng từ nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa, đến nghệ thuật sắp đặt, không gian trưng bày ngoài trời để người xem có thể tiếp cận trực tiếp với tác phẩm qua nhiều góc độ và nhiều cung bậc ánh sáng ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày. Cùng với đó còn có các hoạt động luân phiên: Trình diễn âm nhạc, biểu diễn thời trang đường phố, vẽ tranh 3D, tranh bút lửa, tranh cát,... theo chủ đề hàng tuần, tọa đàm giao lưu với các nghệ sĩ…

Một tác phẩm nhiếp ảnh chụp tại Đà Lạt được trưng bày và giới thiệu tại Cung đường nghệ thuật.

Có mặt tham quan thưởng lãm trên cung đường nghệ thuật, bạn trẻ Hoàng Diễm My chia sẻ: "Cung đường được sắp xếp giống như cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật như nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa nên rất thú vị. Tại đây, qua những những hình ảnh được trưng bày, người xem có thể biết đến nhiều địa điểm nổi tiếng của Đà Lạt, sự hình thành và phát triển của thành phố này. Em rất thích những bức ảnh chụp chủ đề ở Đà Lạt...".

Những bài hát Acoustic được thể hiện trong không gian triển lãm khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Cũng theo ban tổ chức, City of Arts tập hợp nhiều tên tuổi có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật Việt Nam như Giám tuyển Nguyễn Như Huy, hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn, nghệ sĩ thị giác Nguyễn Trần Ưu Đàm, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long, nhiếp ảnh gia Thịnh Lê, nghệ sĩ Phan Quang, điêu khắc gia Phạm Thái Bình, điêu khắc gia Vũ Bình Minh, nhà đấu giá nghệ thuật Lý Bích Ngọc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Lạt Đặng Văn Thông, nghệ sĩ Lê Đăng Ninh...

Triển lãm này sẽ chính thức khai mạc vào 15 giờ ngày 22/11 tại cung đường Lý Tự Trọng và kéo dài đến tháng 05/2024.