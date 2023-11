Nông thôn mới Lâm Đồng: Hiểu sự quan tâm của Nhà nước, nông dân tích cực góp công góp của

Nông dân làm, Nhà nước hỗ trợ

Là tỉnh đầu tiên tại Tây Nguyên có huyện NTM, Lâm Đồng đang có nhiều thế mạnh, kinh nghiệm để thực hiện Chương mình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 107/111 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; có 33 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng đã có 5 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà và 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là TP.Đà Lạt và Bảo Lộc.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là nội dung tuyên truyền trọng tâm của Hội ND huyện Đơn Dương. Ảnh: P.V

"Các mô hình "Vườn xanh, vườn sạch, vườn không rác", "Trồng và chăm sóc cây bóng mát đường quê", nhất là thực hiện chương trình "Ngày thứ bảy xây dựng NTM, đô thị văn minh" được toàn thể cán bộ hội từ xã đến thôn và hội viên, nông dân dành riêng một ngày thực hiện tất cả các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh"- Bà Vũ Hoàng Anh - Chủ tịch Hội ND xã Tân Nghĩa (huyện Di Linh).

Theo thống kê của Hội ND tỉnh Lâm Đồng, đến nay, Hội ND các cấp đã vận động nông dân hiến 40,7ha đất, đóng góp 244 tỷ đồng, gần 80.000 ngày công lao động, sửa chữa hơn 880km đường giao thông nông thôn để góp phần xây dựng NTM tại địa phương.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Hùng – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hội ND các cấp tỉnh Lâm Đồng đã chủ động, phối hợp tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng thôn, xã văn hóa; thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu, với những việc làm thiết thực, hiệu quả như tham gia mô hình "Ngày Chủ nhật vì môi trường", "Vườn xanh, vườn sạch, vườn không rác", "Trồng và chăm sóc cây bóng mát đường quê", "Thu gom rác bao bì, chai, lọ thuốc BVTV"... Hội ND tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường T.Ư Hội triển khai thực hiện 5 dự án môi trường trị giá 550 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội ND tỉnh xây dựng được 714 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn.

"Người dân là chủ thể, nòng cốt" trong xây dựng nông thôn mới

Hội ND huyện Di Linh đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền người dân chung tay xây dựng NTM. Ảnh: P.V

Là một huyện cũng đang phấn đấu trở thành huyện NTM của tỉnh Lâm Đồng, người dân và cán bộ tại huyện Di Linh cũng rất tích cực tuyên truyền. Huyện Di Linh có mô hình "Ngày thứ Bảy xây dựng NTM, đô thị văn minh" đã lan rộng vào các thôn, xã và người dân địa phương.

Bà Vũ Hoàng Anh – Chủ tịch Hội ND xã Tân Nghĩa (huyện Di Linh) cho hay, Hội ND xã Tân Nghĩa có hơn 1.300 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội là nguồn lực trung tâm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Hội luôn chú trọng công tác đến công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân làm tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo đồng thuận cao trong xây dựng NTM.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền đã giúp hội viên nông dân nhận thức được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó, thấy rõ cơ hội để nông dân cải thiện chất lượng cuộc sống, làm cho nông dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ vai trò "Người dân là chủ thể, nòng cốt" trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. Qua đó, người dân có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng thuận, đồng lòng đồng sức, quyết tâm xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Trong khi đó, ông K'Đim – Chủ tịch Hội ND huyện Đơn Dương cho biết, năm 2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh. Chính vì vậy, cán bộ, hội viên nông dân của huyện là một trong những lực lượng tuyên truyền, thực hiện đề án một cách có hiệu quả nhất.

"Hội ND huyện có 106 chi hội, tổng số hội viên trên địa bàn huyện có 16.671 hội viên, đạt 95% so với hộ nông nghiệp. Đến nay, 10/10 cơ sở Hội đều thành lập Ban chỉ đạo Đề án 61 về "Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020". Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi đối với tổ chức Hội ND trên địa bàn huyện trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong xây dựng huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.

Công tác tuyên truyền, vận động được các cấp Hội chú trọng và xác định phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động Hội và phong trào nông dân của huyện. Vì thế, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong lao động sản xuất, tích cực khai thác mọi nguồn lực, với quyết tâm đổi mới tư duy, quyết liệt, đột phá trong hành động, khẳng định vai trò là trung tâm, nòng cốt trong tham gia phát triển nông nghiệp xây dựng NTM trên địa bàn huyện"- ông K'Đim thông tin.