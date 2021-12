BRVT là một địa phương nằm ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với đường bờ biển dài trên 300 km, thời tiết đẹp, số giờ nắng trong năm cao, nhiều mảng xanh kết hợp với các di tích lịch sử, lễ hội,… Kể từ khi thành lập đến nay, BRVT ngày càng biết tận dụng những lợi thế này để phát triển nâng tầm du lịch.

Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Những năm gần đây, trung bình "phố biển" đón từ 14 - 15 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng, tham quan.

Vườn quốc gia Côn Đảo có diện tích gần 6.000ha trên cạn và 14.000ha vùng nước. Vườn được Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới công nhận là một trong 2.203 khu đất ngập nước quan trọng quốc tế và là khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam. Đến đây, du khách được lặn ngắm san hô, tham quan các tuyến du lịch sinh thái của Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo, tìm hiểu công tác bảo tồn đa dạng sinh học rừng, xem rùa đẻ trứng trong mùa sinh sản, tắm biển và khám phá các loài sinh vật biển. Ảnh: Nha Mẫn

Để có được vị thế về du lịch trong lòng du khách như hiện nay, suốt 30 năm qua chính quyền và nhân dân BRVT đã luôn cố gắng hết mình để quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh nhà đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Khi tỉnh mới thành lập, cả nước cũng biết đến các thương hiệu nổi tiếng về du lịch như "Ô Cấp", "Vũng Tàu", nhưng thời điểm đó toàn tỉnh BRVT chỉ có chưa tới 10 khách sạn và một số nhà nghỉ, phòng trọ tư nhân. Đáng nói, các loại dịch vụ phục vụ du lịch khác như dịch vụ lữ hành, cửa hàng mua sắm, lưu niệm, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ thể thao, chăm sóc sức khỏe,… hầu như chưa có.

Tính đến năm 2020, trên toàn tỉnh đã có 1.235 cơ sở lưu trú kinh doanh phục vụ khách du lịch với 26.754 phòng, trong đó số cơ sở lưu trú được phân loại xếp hạng từ 1 đến 5 sao là 170 cơ sở với 10.225 phòng. Từ chỗ lượng khách du lịch đến tỉnh hàng năm chỉ vài chục ngàn người, đến nay lượng du khách đến tỉnh hằng năm trung bình khoảng 15 - 16 triệu lượt, trong đó khách lưu trú trên 3 triệu lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt bình quân hàng năm trên 5.000 tỷ đồng. (Nguồn: Sở Du lịch tỉnh BRVT)

Ngày nay, các địa phương trong tỉnh đã hình thành nhiều dự án du lịch chất lượng cao và hoạt động có hiệu quả như: Vietsovpetro Resort, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino, Sixsenses Côn Đảo, Lan rừng Resort Phước Hải, Oceanami Villas & Beach Club,… Đây là những địa điểm du lịch được khách trong nước và quốc tế biết đến.

Đi đôi với phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch, chất lượng các dịch vụ và môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh cũng được nâng cao. Ngành du lịch đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao.

Qua 30 năm thành lập tỉnh, hoạt động du lịch đã có nhiều thay đổi, khẳng định vai trò, vị trí của ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp và mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, tạo nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Du thuyền 5 sao MSC Splendida đưa khách du lịch đến BRVT cập cảng Thị Vải vào tháng 2/2020. Ảnh: Nha Mẫn

Nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn

Đề cập về các sản phẩm du lịch thế mạnh của tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch BRVT Trịnh Hàng cho biết, với hệ sinh thái biển và ven biển đa dạng, khác biệt, tỉnh có những sản phẩm du lịch biển đảo độc đáo như lặn biển, câu cá, ngắm san hô, nghỉ dưỡng... Suối khoáng nóng Bình Châu rất phù hợp loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sức khỏe. Các địa danh núi Lớn, núi Nhỏ, núi Minh Đạm, núi Dinh đã và đang hình thành nhiều khu du lịch phức hợp tầm cỡ quốc tế.



Đặc biệt, BRVT còn có Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt là Nhà tù Côn Đảo, 28 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cùng nhiều di tích cấp tỉnh, nhiều di sản văn hóa phi vật thể như Lễ hội Lăng ông Nam Hải - đình Thắng Tam, Lễ hội Dinh Cô - Long Hải, Lễ hội ông Trần - Nhà lớn Long Sơn, Lễ giỗ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu... đã trở thành những điểm đến, sản phẩm du lịch mang giá trị riêng có của BRVT.

Một cung đường ven biển tuyệt đẹp ở trung tâm huyện Côn Đảo. Ảnh: Nha Mẫn

Ngoài ra, các làng nghề truyền thống như làng bún Long Kiên (TP.Bà Rịa), làng cá Phước Hải (huyện Đất Đỏ), làng bánh tráng (xã An Ngãi, Long Điền), bánh tét bắp (huyện Đất Đỏ)… được bảo tồn, duy trì gắn với phát triển du lịch cộng đồng từ nhiều năm nay, góp phần tạo dựng thương hiệu du lịch đặc sắc, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, khám phá.

BRVT đặc biệt coi trọng việc phát triển sản phẩm du lịch gắn với xây dựng, củng cố thương hiệu du lịch. Theo đó, tỉnh thực hiện đa dạng hóa các loại hình du lịch trải nghiệm, kêu gọi đầu tư cảng tàu khách du lịch quốc tế, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp thuộc 8 loại hình gồm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch hội nghị-hội thảo (MICE), du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử-tâm linh, du lịch vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch sức khỏe, du lịch thể thao...

Thời gian qua, BRVT đã thức đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; chú trọng liên kết, kết nối với các tỉnh, thành phố trong khu vực và giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên sản phẩm du lịch mới, nhất là trong nông nghiệp; xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh.

Hiện nay, có nhiều hãng bay khai thác chuyến bay từ các địa phương trong nước đến Côn Đảo. Ảnh chụp sân bay Cỏ Ống ở Côn Đảo. Ảnh: N.M

Hiện nay, mặc dù vẫn còn chịu tác động của dịch Covid-19, nhiều khu du lịch nổi tiếng như Melia Hồ Tràm Resort, Bình Châu Hot Springs, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino và Six Senses Côn Đảo Resort đã tổ chức du lịch khép kín, góp phần thúc đẩy quảng bá thương hiệu du lịch an toàn đến bạn bè trong nước và quốc tế. Điều đó cho thấy du lịch BRVT có sự hấp dẫn đối với du khách bởi vẻ đẹp, an toàn cũng như chất lượng dịch vụ.

Bí thư Tỉnh ủy BRVT Phạm Viết Thanh khẳng định, đối với việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển định vị thương hiệu du lịch của tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh ưu tiên dành quỹ đất có vị trí thuận lợi để thu hút đầu tư những tổ hợp du lịch quy mô lớn, với các thương hiệu du lịch quốc tế cao cấp.

Đồng thời, tỉnh có kế hoạch phục hồi thương hiệu các địa danh du lịch nổi tiếng của địa phương trước đây; tập trung giải quyết, tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai các dự án du lịch; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tạo không gian khai thác tối đa hiệu quả tuyến ven biển và khu vực phụ cận cho phát triển du lịch; đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế du thuyền, kinh tế đêm, thúc đẩy phát triển du lịch bằng đường biển.

Bãi biển của một khu resort nổi tiếng ở Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT. Ảnh: TL

Theo kế hoạch phát triển, BRVT tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực phát triển dịch vụ du lịch. Tỉnh chủ động mời gọi nhà đầu tư có đẳng cấp, đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển các dự án du lịch lớn tại một số khu đất có tiềm năng của tỉnh như Khu du lịch Núi Dinh (thị xã Phú Mỹ), vườn thú hoang dã Safari (huyện Xuyên Mộc), khu Paradise, dự án Atlantis, khu Mũi Nghinh Phong, khu Bãi Trước, khu Bàu Trũng (thành phố Vũng Tàu), các dự án tuyến du lịch ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Xuyên Mộc và khu du lịch quốc gia Côn Đảo (huyện Côn Đảo)...

Từng đến trải nghiệm du lịch tại khu du lịch Hồ Tràm Beach (huyện Xuyên Mộc), cô Kylie Clark, du khách Canada nhận xét: "Tôi thực sự cảm thấy tiếc vì đã không đến đây sớm hơn. Bãi biển nơi này rất đẹp và vẫn giữ được vẻ hoang sơ. Mỗi sáng, tôi thường dậy sớm đi dọc bãi biển hít thở không khí trong lành, đi bộ trong khuôn viên khu du lịch để ngắm những resort sang trọng ẩn khuất dưới bóng cây xanh. Lần đầu tiên đến đây tôi đã rất mến nơi này và nhất định sau này tôi sẽ trở lại".

Tương tự du khách Kh.Jofw, người Pháp nói rằng BRVT trong mắt ông rất đẹp. Ông hài lòng với cơ sở hạ tầng hiện đại, phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi. Nhân viên phục vụ thân thiện, hiếu khách và cũng rất chuyên nghiệp. Ông Kh.Jofw cho biết sau này ông sẽ đưa thêm người thân về Việt Nam, ghé BRVT để trải nghiệm du lịch tại đây.