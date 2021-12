Bà Rịa - Vũng Tàu: Vừa căng mình chống dịch, vừa hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế

Tất cả mọi nguồn lực chính trị, kinh tế - xã hội, tôn giáo, người dân trong tỉnh đã được tập hợp để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Đã có 12.502 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia vào hơn 2.000 Tổ an toàn Covid-19. 3.566 đoàn viên, hội viên và nhân dân tình nguyện tham gia trực chốt bảo vệ "vùng xanh". 5.750 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự tham gia công tác phòng, chống dịch bảo vệ an ninh trật tự các chốt, khu phong tỏa, khu cách ly; tuần tra, kiểm soát lưu thông của người và phương tiện; thậm chí tham gia cả trong các đợt truy vết ca nghi nghiễm… Các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo, Thiên chúa giáo cũng chung tay góp sức, nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch.