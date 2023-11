Kinh nghiệm và Top những địa điểm thú vị ở Bình Dương du khách không nên bỏ qua

Bình Dương nằm trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam, là đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ phát triển kinh tế, đô thị ở tỉnh này khiến nhiều du khách nghĩ rằng nơi đây không có nhiều địa điểm du lịch. Tuy nhiên Bình Dương vẫn phát triển những khu du lịch sinh thái, những khu vui chơi giải trí hấp dẫn, những vựa trái cây đặc sản vùng đất Nam bộ.

Bình Dương thời tiết cũng gần giống với thành phố Hồ Chí Minh với hai mùa khô và mưa rõ rệt, tuy nhiên du khách cũng có thể đi vào màu nào cũng được, mỗi mùa có một cái hay, thú vị riêng.

Để có những chuyến đi trải nghiệm tuyệt vời, đúng nghĩa, du khách nên chọn những địa điểm dưới đây để đi du lịch ở Bình Dương.

Du lịch Bình Dương: Khu du lịch Thủy Châu

Khu du lịch Thủy Châu, Bình Dương. Ảnh: Dulichbinhduong

Khu du lịch Thủy Châu nằm ở phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Vị trí của Thủy Châu rất gần Sài Gòn, bạn dễ dàng có chuyến dã ngoại ngắn vào cuối tuần. Mở cửa vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, khu du lịch đã trở thành địa điểm "đi trốn" rất lý tưởng, giúp bạn tránh xa khói bụi thành phố.

Rộng khoảng 18ha, những cảnh quan trong khu du lịch đều là nhân tạo. Tuy vậy nó vẫn tạo cảm giác thư thái yên bình cho khách tham quan. Với không gian xanh mát bên cạnh các con suối, dòng sông, du khách có thể vừa tắm mát vừa tổ chức picnic ăn uống ngay bên bờ suối.

Làng Tre Phú An

Làng tre Phú An, điểm check in lý tưởng cho các bạn trẻ. Ảnh: Dulichbinhduong

Làng tre Phú An thuộc 124 ĐT744, Phú An, Bến Cát, Bình Dương, là dự án bảo tồn sinh thái tre được hình thành năm 1999 gồm có bảo tàng sinh thái tre và khu bảo tồn thực vật. Đây là nơi tập trung khoảng 1.500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống, chiếm gần 90% giống tre ở Việt Nam. Năm 2010, làng tre Phú An nhận được giải thưởng Xích đạo của Liên hợp quốc về đa dạng sinh học.

Làng tre được thiết kế thoáng đãng với hai khu vực gồm khu bảo tồn tre và khu nghiên cứu. Khu bảo tồn tre Phú An sớm trở thành địa điểm thu hút khách du lịch gây bất ngờ cho cả người sáng lập, vì mục đích ban đầu chỉ nhằm nghiên cứu và bảo tồn tre. Đến nay, nơi đây đã trở thành một khu du lịch xanh, sạch, đẹp gần TPHCM mà nhiều người hay đến vào cuối tuần.

Chùa Châu Thới

Chùa núi Châu Thới có tuổi thọ hơn 400 năm tuổi. Ảnh: Dulichbinhphuoc

Chùa núi Châu Thới nằm ở ã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, là ngôi chùa cổ nhất vùng Đông Nam bộ, tọa lạc trên núi Châu Thới, thuộc thị xã Dĩ An. Chùa được thiền sư Khánh Long xây dựng năm 1612, gắn liền với lịch sử di dân lập ấp của người Nam bộ. Đến du lịch Bình Dương không thể bỏ qua địa điểm tôn giáo này.

Trải qua hơn 400 năm tồn tại, chịu nhiều tác động của thiên tai và chiến tranh, mất mát có nhưng chùa Châu Thới vẫn mang đậm dấu ấn Phật giáo cùng sự giao thoa với tín ngưỡng dân gian. Ngôi chùa hiện nay là một quần thể kiến trúc đa dạng, gồm chánh điện cùng các điện thờ: Thiên thủ thiên nhãn, Linh sơn Thánh mẫu, Diêu trì Kim mẫu, Ngũ hành Nương nương, Ngọc hoàng Thượng đế…

Du lịch Bình Dương: Cầu gãy Phú Giáo

Cầu gãy Phú Giáo (hay còn được gọi là cầu Sông Bé) là dấu tích lịch sử trong cuộc chiến của quân, dân miền Nam vào năm 1975. Ảnh: Hương Chi

Cầu gãy Phú Giáo (hay còn được gọi là cầu Sông Bé) là dấu tích lịch sử trong cuộc chiến cam go, ác liệt của quân, dân miền Nam vào năm 1975.

Theo tài liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, cầu Sông Bé được Pháp xây dựng những năm 1925- 1926 khi thành lập Sở cao su Phước Hòa. Việc xây cầu nhằm khai thác thuộc địa, cũng như mở rộng những đồn điền cao su tại Phú Giáo, Phước Long... và đây là tuyến đường huyết mạch lên các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên.

Những năm 1930, phong trào đấu tranh của công nhân các đồn điền cao su bùng phát mạnh, quân địch đã coi cầu như đoạn đầu đài, điểm xử bắn và dòng Sông Bé trở thành huyệt mộ sâu của những người cách mạng. Trước sự đàn áp dã man của giặc, nhân dân ta vẫn đứng lên đấu tranh quyết liệt, lúc này cầu Sông Bé lại trở thành cửa ngõ chiến khu Đ. Với quyết tâm quyết thắng, năm 1945, lá cờ đỏ sao vàng đã được cắm trên cầu thể hiện chủ quyền…

Sau giải phóng chiếc cầu gãy Sông Bé vẫn được lưu giữ không tháo dỡ lại trở thành điểm du lịch lý tưởng của du khách thập phương.

Nhờ không gian yên tĩnh, cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ, trong lành nên cứ vào dịp cuối tuần, lễ, tết nhiều du khách nhất là giới trẻ lại đến tổ chức một buổi picnic, trải bạt dưới những tán cây xanh mát và thư giãn. Nhiều bạn trẻ thích mạo hiểm đã trèo ra tận phần gãy giữa cầu để chụp ảnh khiến nơi đây trở thành điểm "check in" lý tưởng của nhiều người.

Cũng từ đây, hình ảnh cây cầu gãy Sông Bé xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội và nhiều người tỏ ra thích thú với những góc ảnh đẹp. Cầu gãy cũng trở thành bối cảnh cho nhiều đoàn làm phim dựng cảnh như phim Tèo Em, phim Đẻ mướn…

Rừng cao su



Rừng cao su mùa thay lá đẹp ngất ngây như trời Tây, nhiều bạn trẻ đến đây check in. Ảnh: Viên Diệu Phát

Rừng cao su thuộc xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng từ lâu đã được nhiều bạn trẻ săn lùng tìm đến. Đặc biệt đi rừng cao su mùa thay lá sẽ làm du khách choáng ngợp với khung cảnh thơ mộng không kém gì so với trời mùa thu trời Tây, với những hàng cao su đều tăm tắp, tán cây vươn dài rợp bóng mát, lá vàng rụng rơi phủ khắp mặt đường sẽ khiến du khách phải nao lòng.

Đến đây du khách có thể dã ngoại với nhiều hoạt động thú vị như nướng gà, cắm trại, liên hoan,... dưới những hàng cao su xanh biếc rợp bóng, quả là một trải nghiệm đáng nhớ.

Rừng cao su mùa thay lá sẽ làm du khách choáng ngợp với khung cảnh thơ mộng không kém gì so với trời mùa thu trời Tây. Ảnh: Dulichbinhduong

Kinh nghiệm đi rừng cao su mùa thay lá đó là rơi vào khoảng cuối tháng 12 cho đến tháng 3 dương lịch, đây chính là thời điểm lá cao su bắt đầu đổi màu và thay lá đồng loạt. Một màu vàng phủ khắp trên mặt đất tạo thành một thảm vàng ươm, những tán lá chưa kịp rụng có màu vàng đỏ sắc trên từng tán cây, tạo nên một không gian vàng ươm thơ mộng, lãng mạn. Đây cũng là thời điểm khí hậu mát mẻ, thời tiết khô ráo thích hợp cho những chuyến đi săn ảnh của bạn.

Để có những bức ảnh đẹp, du khách nên tranh thủ đi vào buổi sáng sớm đến nơi là vào tầm buổi trưa hoặc sớm chiều, lúc này ánh sáng sẽ đẹp và đủ sáng nhất cho ra những bức ảnh chất lượng.



Những cánh rừng cao su bạt ngàn tại đây là điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới.

Khu du lịch Dìn Ký Lái Thiêu

Khu du lịch Dìn Ký là địa điểm tuyệt vời để bạn khám phá nét đẹp đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Dulichbinhduong

Khu du lịch này thuộc 8/15 Vĩnh Phú 2, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Khu du lịch Dìn Ký là địa điểm tuyệt vời để bạn khám phá nét đẹp đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Nét quyến rũ, tinh tế của vùng đất khoáng đạt đầy nắng và gió luôn có khả năng chinh phục tâm hồn du khách. Từ khung cảnh đến những món ăn phong cách miền Tây đều gợi lên nét văn hóa đặc sắc của vùng quê đậm chất trữ tình.

Không gian ở đây rộng lớn, mộc mạc với nhiều cây xanh bao bọc. Những con xuồng nhỏ, rặng tre đung đưa trong gió và đôi quang gánh đầy trái ngọt quả thơm tạo nên khung cảnh thơ mộng của mảnh đất miệt vườn. Dìn Ký Lái Thiêu là điểm du lịch Bình Dương thú vị để vui chơi, thư giãn cuối tuần.

Cụm du lịch Hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng được mệnh danh là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Dulichbinhduong

Hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, được mệnh danh là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Nước trong hồ tĩnh lặng trong xanh, được ôm ấp bởi thảm cỏ xanh mơn mởn. Địa điểm du lịch Bình Dương được đông đảo du khách say mê bởi sự kết hợp hài hòa giữa hồ Dầu Tiếng, Suối Trúc và núi Cậu tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

Nét đẹp thiên nhiên hoang dã nơi đây đã khiến bao du khách đem lòng thương nhớ. Đừng từ núi Cậu nhìn xuống, cảnh đẹp non nước thơ mộng sẽ khiến cho tâm hồn bạn như lắng lại để cảm nhận sự an yên, nhẹ nhàng. Ghé thăm suối Trúc, bạn sẽ được hòa vào không khí trong lành với tiếng nước róc rách len quan từng khe đá, xen vào tiếng chim ca vang vọng. Đến đây, du khách có thể thăm quan nhiều địa điểm văn hóa khác như chùa Thới Sơn, di tích tù Phú Lợi, trung tâm bảo tồn sinh thái Phú An, nhà cổ,… Ngoài ra, hồ Dầu Tiếng còn là địa chỉ thưởng thức ẩm thực tuyệt vời. Có thể kể đến các món cá lăng muối ớt, lẩu cá,…

Để di chuyển đến Bình Dương với du khách phía Nam có thể di chuyển bằng ô tô cá nhân hoặc thuê xe máy, đi tắc xi, xe buýt và xe khách.

Với du khách phía Bắc thì di chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không, sau đó đến Bình Dương du khách thuê xe tự lái, thuê xe ô tô, đi xe buýt, xe tắc xi hoặc thuê xe máy.

Bình Dương ở gần thành phố Hồ Chí Minh nên thời tiết cũng chỉ có hai mùa là mùa khô và mùa mưa. Tuy nhiên du khách đến Bình Dương mùa nào cũng có nét đẹp riêng. Với nếu du khách đi vào háng 5 đến tháng 8 hàng năm là thời gian thu hoạch trái cây. Bình Dương cũng có những vựa trái cây đặt sản của vùng đất Nam bộ.