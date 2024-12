Kiến nghị Chính phủ đưa nước ngọt từ sông Tiền về “giải cứu” bà con vùng hạ Long An

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An Ngô Thanh Tuyền (đứng giữa) kiến nghị xây dựng hệ thống ống đưa nước ngọt từ sông Tiền về vùng hạ tỉnh Long An. Ảnh: T.Đ



Theo ông Tuyền, cũng như ĐBSCL, tỉnh Long An đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt là xâm nhập mặn trong mùa khô, dẫn đến thiếu nước ngọt sản xuất, đặc biệt cây ăn trái, hoa màu, và nước sinh hoạt, nhất là các ở các huyện vùng hạ của tỉnh.

Hiện nay, Long An chưa có những hồ lớn để chứa nước ngọt, cũng như chưa có các công trình đủ lớn để cung cấp nước sản xuất; chưa kết nối được các giải pháp công trình để dự trữ nước ngọt phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là ở các huyện như Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức. Trong khi đó, nhiều mô hình nông nghiệp chưa áp dụng được các giải pháp tưới tiết kiệm...

Ông Tuyền cho rằng, để giúp cho các huyện vùng hạ có đủ nước ngọt sản xuất, cũng như sinh hoạt trong mùa khô, cần phải có các giải pháp công trình để đưa nước ngọt từ hệ thống sông Tiền về phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt tại các huyện vùng hạ.

Bởi, mùa khô xâm nhập mặn rất sâu trong đất liền khu vực này. Lúc này nước từ hệ thống sông Vàm Cỏ cũng đã nhiễm mặn. Tình hình khô hạn và xăm nhập mặn kéo dài khoảng 4 tháng tại vùng này, cao điểm tháng 3-5 trong năm.

Ông Tuyền kiến nghị, vấn đề đưa nước ngọt về vùng hạ Long An cần phải có sự quan tâm của Chính phủ, cũng như các bộ, ngành bởi chi phí khá lớn. Ngoài ra, khi thực hiện sẽ khá phức tạp, cần phải khảo sát, nghiên cứu thật kỹ.

Theo ông Tuyền, trước đây, Bộ NNPTNT cũng đã có cuộc khảo sát về việc cung cấp nước ngọt cho khu vực vùng hạ tỉnh Long An, nhưng chưa hình thành được đề án cụ thể.

Một phần do nguồn kinh phí khá lớn, một phần nước từ hệ thống sông Tiền trong mùa khô có thời điểm cũng không đủ để đáp ứng cho việc cung cấp nước về vùng hạ.

Nếu thực hiện được giải pháp này, ông Tuyền cho rằng, chắc chắn sẽ hỗ trợ rất lớn để bà con ở các huyện này có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện, nhu cầu phát triển sản xuất.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Long An, mùa khô năm 2023-2024, trên địa bàn tỉnh có 16.300 hộ dân tại các xã vùng hạ của huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ thiếu nước sạch sinh hoạt do hạn hán, xâm nhập mặn. Trước tình hình này, UBND tỉnh Long An đã công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn.

Nông dân vùng hạ tỉnh Long An gặp nhiều khó khăn mỗi khi mùa khô đến do xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt trầm trọng. Ảnh. Trồng dưa lưới ở vùng hạ Long An. Ảnh: T.Đ

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, trong thời gian tới, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong mùa hè; nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn, nguy cơ tiếp tục xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là ở khu vực Nam bộ.