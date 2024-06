Dược phẩm Thái Minh quảng cáo TPBVSK như thuốc chữa bệnh, Trường Đại học Y Hà Nội và Cục An toàn thực phẩm nói gì?

Trường Đại học Y Hà Nội nói gì về việc dược phẩm Thái Minh lợi dụng danh nghĩa nghiên cứu sản phẩm TPBVSK?

Trước thông tin sản phẩm Bình vị Thái Minh (TPBVSK), Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan Gold lợi dụng danh nghĩa nghiên cứu sản phẩm tại Trường Đại học Y Hà Nội quảng cáo sản phẩm có công dụng như một loại thuốc chữa bệnh, PV Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội để làm rõ những thông tin này.

Tại buổi làm việc, PV Báo điện tử Dân Việt cung cấp thông tin và đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, những sản phẩm nói trên có được nghiên cứu tại nhà trường không và hiệu quả nghiên cứu ra sao?

Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, không liên quan đến hoạt động quảng cáo các sản phẩm Bình vị Thái Minh, Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan Gold. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 30/01/2024, ông Vũ Quốc Đạt- Trưởng Phòng Hành chính Trường Đại học Y Hà Nội có công văn số 230/ĐHYHN-HC về việc cung cấp thông tin cho báo chí gửi Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.

Trường Đại học Y Hà Nội chỉ đưa ra quan điểm: Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định không liên quan đến hoạt động quảng cáo các sản phẩm Bình vị Thái Minh, Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan Gold. Trường đề nghị Báo điện tử Dân Việt liên hệ với cơ quan chức năng và doanh nghiệp làm rõ những quy định về quảng cáo.

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội không đi thẳng vào các vấn đề Báo điện tử Dân Việt đề cập, đề nghị làm rõ 3 sản phẩm Bình vị Thái Minh, Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan Gold có được Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Công ty CP Công nghệ cao Thái Minh nghiên cứu hay không? Tác dụng ra sao? Công ty Cổ phần công nghệ cao Thái Minh quảng cáo có đúng với kết quả nghiên cứu không, Công ty này có được phép sử dụng kết quả nghiên cứu của nhà trường để quảng cáo không?

Theo công văn của Trường Đại học Y Hà Nội, các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội được thực hiện theo đúng Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học cũng như các quy định liên quan của Bộ Y tế.

Tại công văn này, Trường Đại học Y Hà Nội cũng cho biết, đối với các thông tin khoa học về nghiên cứu sản phẩm được đề cập, báo có thể tra cứu công khai tại Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ và Tạp chí nghiên cứu Y học của Trường Đại học Y Hà Nội…

Tuy nhiên, khi phóng viên truy cập vào các địa chỉ nói trên, tài liệu cho thấy tại 2 đơn vị là Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ và Tạp chí nghiên cứu Y học của Trường Đại học Y Hà Nội chỉ công bố nghiên cứu sản phẩm Tràng Phục Linh Plus.

Không có nội dung công bố kết quả nghiên cứu với Đại học Y Hà Nội

Ngày 15/04/2024, bà Trần Việt Nga- Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn số 783/ATTP-NĐTT gửi Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, phúc đáp công văn đề nghị làm rõ một số nội dung Công ty CP Công nghệ cao Thái Minh quảng cáo sản phẩm TPBVSK như thuốc chữa bệnh.

Theo Cục An toàn thực phẩm, 3 sản phẩm Bình vị Thái Minh, Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan Gold không có nội dung công bố kết quả nghiên cứu với Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo đó, công văn này nêu: Sản phẩm TPBVSK Bình vị Thái Minh đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 863/2020/ĐKSP ngày 05/02/2020 do Công ty CP Công nghệ Cao Thái Minh công bố.

Cục An toàn thực phẩm đã cấp 5 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 2794/2020/XNQC-ATTP ngày 03/09/2020; 3672/2020/XNQC-ATTP ngày 13/11/2020… do Công ty CP dược phẩm Thái Minh đứng tên.

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị này không cấp phép nội dung quảng cáo kết quả nghiên cứu sản phẩm TPBVSK Bình vị Thái Minh, Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan Gold. Ảnh chụp màn hình.

Sản phẩm TPBVSK Tràng Phục Linh Plus đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 12862/2019/ĐKSP ngày 02/11/2019 do Công ty CP Công nghệ Cao Thái Minh công bố.

Cục An toàn thực phẩm đã cấp các Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1090/2020/XNQC/ATTP ngày 13/03/2020… do Công ty Cổ phần dược phẩm Thái Minh đứng tên trên các Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Sản phẩm TPBVSK Khương Thảo Đan Gold đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 3131/2019/ĐKSP ngày 28/03/2019 do Công ty CP Công nghệ Cao Thái Minh công bố.

Cục An toàn thực phẩm đã cấp các Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2477/2021/XNQC/ATTP ngày 06/09/2021… do Công ty Cổ phần Công nghệ cao Thái Minh đứng tên trên các Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Tất cả 3 sản phẩm nói trên, Công ty CP Công nghệ cao Thái Minh ủy quyền cho Công ty CP dược phẩm Thái Minh phân phối, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm Bình vị Thái Minh.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 3 sản phẩm Bình vị Thái Minh, Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan Gold không có nội dung công bố kết quả nghiên cứu sản phẩm tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Cục An toàn thực phẩm phát hiện 03 đường link quảng cáo cho 03 sản phẩm Bình vị Thái Minh, Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan Gold vi phạm về quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm đã làm việc với Công ty CP dược phẩm Thái Minh, đại diện Công ty khẳng định có duy nhất trang website www.tmp.vn, công ty không thực hiện, không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nào quảng cáo TPBVSK Bình vị Thái Minh, Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan Gold.

Theo đại diện Cục An toàn thực phẩm, doanh nghiệp chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận tại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Những nội dung nghiên cứu không được cấp phép nếu quảng cáo là sai quy định.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!