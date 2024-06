Thêm sản phẩm Tràng Phục Linh Plus và Khương Thảo Đan Gold của Bình vị Thái Minh được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Quảng cáo TPBVSK Tràng Phục Linh Plus như thuốc chữa bệnh

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết quảng cáo sản phẩm TPBVSK Bình vị Thái Minh có công dụng như thuốc chữa bệnh, có thể đẩy lùi bệnh đau dạ dày một cách hiệu quả.

Đi sâu vào tìm hiểu, PV Báo điện tử Dân Việt tiếp tục phát hiện hàng loạt các sản phẩm khác như Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan cũng được một số website www.trangphuclinh.vn (website Tràng Phục Linh) và www.khuongthaodan.com.vn (website Khương Thảo Đan) quảng cáo sản phẩm có công dụng như một loại thuốc chữa bệnh.

Tại bài viết: "Đại học Y Hà Nội: Công bố thảo dược Việt Nam có tác dụng giảm đau bụng đi ngoài do đại tràng co thắt" được đăng tải trên website Tràng Phục Linh, công bố sản phẩm Tràng Phục Linh Plus có công dụng như một loại thuốc chữa bệnh đại tràng co thắt- hội chứng ruột kích thích.

Theo đó, bài viết quảng cáo tháng 10/2015, PGS.TS Nguyễn Trọng Thông (Trường Đại học Y Hà Nội) phối hợp cùng nhóm các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu về tác dụng giảm co thắt đại tràng ở sản phẩm Tràng Phục Linh Plus.

Website Tràng Phục Linh quảng cáo sau gần 01 năm tiến hành nghiên cứu, Trường Đại học Y Hà Nội đã công bố sản phẩm TPBVSK Tràng Phục Linh Plus có tác dụng giảm co thắt đại tràng, giúp phục hồi niêm mạc đại tràng… Ảnh cắt từ video quay màn hình (thời điểm tháng 1/2024).

Theo quảng cáo, sau gần một năm tiến hành nghiên cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội đã cho ra kết quả sản phẩm TPBVSK Tràng Phục Linh Plus có tác dụng giảm co thắt đại tràng, giúp phục hồi niêm mạc đại tràng…

Website Tràng Phục Linh công bố sản phẩm Tràng Phục Linh Plus khi nghiên cứu trên thực nghiệm, so sánh với thuốc chứng dương Duspatalin – thuốc chống co thắt cơ trơn, được chỉ định chính trong điều trị Hội chứng ruột kích thích, cho thấy ở liều thấp Tràng Phục Linh Plus cho tác dụng tốt trong việc giảm co thắt, còn ở liều cao hơn Tràng Phục Linh Plus còn cho tác dụng mạnh hơn, khi so sánh trên thực nghiệm.

Từ đó, website Tràng Phục Linh cho biết, người bệnh sử dụng Tràng Phục Linh Plus sẽ điều hòa được nhu động ruột, từ đó giảm được những cơn đau quặn do co thắt đại tràng quá mức và giảm số lần đi ngoài do rối loạn nhu động ruột.



Website Tràng Phục Linh quảng cáo sản phẩm Tràng Phục Linh Plus giúp phục hồi niêm mạc đại tràng. Ảnh cắt từ video quay màn hình (thời điểm tháng 1/2024)

Chưa dừng lại ở đó, để thuyết phục người bệnh tin dùng sản phẩm hơn nữa, website Tràng Phục Linh còn quảng cáo sản phẩm Tràng Phục Linh Plus có công dụng ngang ngửa với các loại thuốc chữa bệnh đại tràng.

Cụ thể, website Tràng Phục Linh Plus khẳng định sản phẩm Tràng Phục Linh Plus có tác dụng phục hồi niêm mạc đại tràng so với tình trạng tổn thương ban đầu. Thậm chí, Tràng Phục Linh Plus còn làm giảm thiểu nguy cơ viêm loét của đại tràng khi tiếp xúc với các tác nhân gây viêm.

Trên quảng cáo nêu rằng thí nghiệm trong nghiên cứu cho thấy khi sử dụng Tràng Phục Linh Plus với liều tối đa dung nạp trên đường uống ở động vật thí nghiệm, liều cao gấp 69,3 lần liều dùng trên người không nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu độc tính nào. Vì vậy, người bệnh hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài mà không lo ảnh hưởng đến chức năng gan, thận hay dạ dày.



Trong vai người bệnh bị bệnh viêm đại tràng, PV Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ đến số điện thoại 1800.1056 trên website Tràng Phục Linh (đây cũng là số điện thoại đã được Công ty CP dược phẩm Thái Minh đăng ký làm tổng đài tư vấn cho sản phẩm Tràng Phục Linh Plus, được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) duyệt cho in trên bao bì sản phẩm Tràng Phục Linh Plus. Bà T, nhân viên tư vấn tổng đài cho biết, website www.trangphuclinh.vn là website chính thức của sản phẩm Tràng Phục Linh Plus. Website được dùng để quảng cáo về sản phẩm.

Để thuyết phục người bệnh, website Tràng Phục Linh còn thông tin, nghiên cứu nói trên đã được báo cáo tại Hội nghị khoa học Công nghệ Tuổi trẻ tại Trường Đại học Y Hà Nội. Thậm chí, nghiên cứu về Tràng Phục Linh Plus của Trường Đại học Y Hà Nội cũng đã được Đại học Nam California (Hoa Kỳ) phối hợp thực hiện và được đánh giá là một trong những nghiên cứu số ít nghiên cứu của Việt Nam có tính thực tiễn cao được PubMed (đây là cơ sở dữ liệu do Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ thành lập) công nhận và đăng tải.

Những thông tin quảng cáo như trên có đúng sự thật hay lừa dối khách hàng, khiến khách hàng hiểu nhầm công dụng sản phẩm? Báo Điện tử Dân Việt sẽ thông tin rõ trong bài viết tiếp theo.

Quảng cáo Khương Thảo Đan Gold như thuốc chữa bệnh viêm khớp?

Tương tự như các sản phẩm trên, sản phẩm Khương Thảo Đan Gold cũng được website Khương Thảo Đan quảng cáo có công dụng như một loại thuốc chữa bệnh.

Theo đó, thay vì chỉ được quảng cáo sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm đau nhức, giảm các triệu chứng viêm khớp... thì website Khương Thảo Đan lại công bố sản phẩm Khương Thảo Đan Gold có tác dụng giảm đau, giảm sưng viêm, phục hồi và tái tạo sụn khớp hiệu quả, khiến người đọc hiểu nhầm sản phẩm Khương Thảo Đan Gold như một loại thuốc chữa bệnh viêm khớp.

Website Khương Thảo Đan quảng cáo sản phẩm Khương Thảo Đan Gold được chứng minh tác dụng tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh cắt từ clip quay màn hình (thời điểm tháng 1/2024).





Để tạo uy tín cho sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, website này còn cho biết, sản phẩm Khương Thảo Đan đã được nghiên cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội và cho thấy tác dụng vượt trội của sản phẩm như giảm mạnh quá trình thoái hóa khớp. Đồng thời, một số hoạt chất trong Khương Thảo Đan Gold giúp tế bào sụn khớp được sản sinh, phục hồi...

Hiện website:khuongthaodan.com.vn đã gỡ bỏ những nội dung quảng cáo sản phẩm Khương Thảo Đan Gold gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh. Dưới chân trang website:khuongthaodan.com.vn là tên Công ty CP Công nghệ cao Thái Minh. Ảnh chụp màn hình ngày 23/6.





Theo một chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm chức năng (xin được giấu tên), trước vấn nạn quảng cáo thực phẩm chức năng có công dụng như thuốc chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm đã xử lý nhiều cá nhân, doanh nghiệp trục lợi từ việc này. Thế nhưng, chạy theo lợi nhuận vẫn còn không ít các cá nhân, doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng quảng cáo thực phẩm chức năng, TPBVSK như thuốc chữa bệnh. "Hành vi quảng cáo TPBVSK như thuốc chữa bệnh của website Tràng Phục Linh và website Khương Thảo Đan vi phạm điểm b khoản 4 Điều 52 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo đó, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh", vị chuyên gia cho biết.





"Caryotin trong Khương Thảo Đan Gold có khả năng kích thích tổng hợp Proteoglycan mạnh mẽ, giúp tế bào sụn khớp được sản sinh và phục hồi…", website Khương Thảo Đan quảng cáo.

Thậm chí, website Khương Thảo Đan còn có dấu hiệu vi phạm quy định khi sử dụng hình ảnh bác sĩ Hoàng Khánh Toàn - nguyên Trưởng khoa Y học cổ truyền- Bệnh viện trung ương quân đội 108 để quảng bá cho sản phẩm.

Theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Dân Việt, website www.khuongthaodan.com.vn được cho là của Công ty CP Công nghệ cao Thái Minh. Phía dưới chân trang là địa chỉ của Công ty CP Công nghệ cao Thái Minh với địa chỉ: Lô CN5, Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Kèm theo là số điện thoại 1800.1156 Liên hệ với số tổng đài tư vấn miễn cước 1800.1156 trên website www.khuongthaodan.com.vn (đây cũng là số tổng đài được đăng ký tại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mà Cục An toàn thực phẩm đã cấp cho Công ty CP Công nghệ Cao Thái Minh), một nhân viên tên H cho biết, ngoài website chính thức tmp.vn ra, website www.khuongthaodan.com.vn là website chính thức của sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, được bộ phận quảng cáo thiết lập để quảng cáo về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold đến người dân. Theo nhân viên tư vấn tổng đài H, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm có bộ đôi hiệp đồng gồm thành phần KGA1 (chiết xuất từ củ Địa Liền) sẽ giảm đau chống viêm; và thành phần Caryotin (chiết xuất từ cây đủng đỉnh) sẽ nuôi dưỡng và phục hồi mô sụn khớp cho người bệnh. Sản phẩm có tác dụng cải thiện rất tốt cho người bệnh xương khớp nên có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!