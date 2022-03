Đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng bị đánh sập như thế nào?

Công an công bố lệnh khám xét khẩn cấp tại một địa điểm thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp

Từ đây, toàn bộ hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi của đường dây này cũng bị lật tẩy.

Lần theo đường dây "khủng"

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay, 18/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đây là các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc mà theo tài liệu điều tra ban đầu, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch qua lại trên các tài khoản sử dụng để đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng. Người tham gia đánh bạc phần lớn là ở các tỉnh ngoài địa bàn Quảng Ninh.

Trước đó, trong quá trình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và một số địa phương lận cận.

Ngày 6/7/2021, công an đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Theo Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo tuyến, địa bàn - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả xác minh giai đoạn ban đầu trên địa bàn cho thấy, nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc mới chỉ mang tính chất liên huyện.

Tuy nhiên, quá trình trinh sát mở rộng, công an xác định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn với nhiều đối tượng tham gia, trong đó người Quảng Ninh hiện đang sinh sống tại Sóc Sơn, Hà Nội nên quyết định tiếp tục điều tra mở rộng.

Lúc này, số đối tượng tham gia hoạt động đánh bạc tại địa bàn Quảng Ninh mà công an phát hiện thời điểm đầu cũng mới chỉ ở quy mô nhỏ lẻ và đại lý thứ cấp của các "ông trùm" trong đường dây.

Theo một điều tra viên, đường dây đánh bạc này có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng triệt để lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội để hoạt động. Bên cạnh đó, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động.

Đồng thời, giao dịch tài chính được thực hiện qua hình thức chuyển khoản, xe ôm và các phương thức vận chuyển tiền khác nhau. Không chỉ thế, các đối tượng cầm đầu còn cho gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ xung quanh nhà để ngăn chặn người lạ tiếp cận và sẵn sàng tiêu hủy tang vật nếu có nguy cơ bị phát hiện.

Do đó, công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn, thậm chí, có một thời gian dài các trinh sát phải giấu mình trên đồi, dưới ruộng, ăn ngủ trên ô tô để theo sát mọi di biến động của đường dây này.

"Cất vó"

Đến giữa tháng 12/2021, căn cứ tính chất và quy mô hoạt động đặc biệt lớn, diễn ra trên nhiều tỉnh, thành, liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau nên, đòi hỏi quá trình phá án phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức phá án.

17h ngày 29/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội) và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), đồng thời triệu tập, làm việc với các đối tượng trong chuyên án và các đối tượng liên quan.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, 20h ngày 2/1/2022, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 cán bộ công an, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ.

Máy tính các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Trong cả hai đợt ra quân, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, công an đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số đó có 2 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm thu giữ tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đường dây được các "ông trùm" điều hành thế nào?

Bước đầu, công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, trú tại thôn Mẫu Tự) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) cầm đầu quản lý và điều hành với 3 tài khoản SuperMaster là DTE359, Ca27, 8QL7; 2 tài khoản Master là dy7962 và dy7938.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Vũ Ngọc Thành, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc cũng khai nhận, số tiền giao dịch có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu trong một lần chơi. Khi muốn đánh bạc, khách hàng tự tìm đến và cùng đặt ra quy ước với nhau, nếu hai bên đồng ý thì có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày, tùy theo thỏa thuận.

Cơ quan điều tra cho biết, các mắt xích trong đường dây này chủ yếu là đối tượng hình sự, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích... Trong đó, cá biệt có Ngô Văn Huy từng 6 lần vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác; Vũ Ngọc Thành (tức Thành Đỏ), có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc; Nguyễn Văn Tú (tức Tú "trố") cũng có tới 3 tiền án về tội đánh bạc, từng bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ, xử lý.

Đặc biệt, hoạt động đánh bạc trong đường dây này có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp. Nguyễn Văn Tú thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò Giám đốc nhưng thực chất doanh nghiệp này hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Trụ sở Công ty nước sạch Ngọc Anh chính là "đại bản doanh" để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc. Đặc biệt, Tú còn chiêu mộ rất nhiều đàn em để sẵn sàng đi đòi nợ nếu các con bạc chậm thanh toán tiền cho nhà cái.

Một trong các "ông trùm" của đường dây đánh bạc lớn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Định, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó, cấp cao nhất là Super Master, thấp hơn là Master, Agent và tài khoản Member cho các đối tượng cấp dưới tại khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Các hình thức đánh bạc được vận hành như casino, thể thao (cá cược các môn bóng đá, bóng rổ, quần vợt)... Nhà cái hoạt động theo phương thức tín chấp, muốn đánh bạc, con bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để tham gia đánh bạc, người đánh bạc sẽ dùng tiền trong tài khoản để đánh bạc. Giá trị của 1 điểm bằng 1 "đô", có giá trị từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo quy ước của các đối tượng với nhau.