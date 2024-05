Đường đi khó hiểu của chiếc xe Lexus mua bán trao tay qua nhiều người

Tranh chấp mua bán xe, có dấu hiệu lừa đảo

Chị Nguyễn Thị Phương Thanh (quận 12, TP Hồ Chí Minh), trình bày, ngày 7/11/2020 chị lập giấy bán cho anh Phùng Văn Dự (huyện Sơn Dương, tinh Tuyên Quang) một xe ô tô nhãn hiệu AUDI màu sơn trắng (BKS 51H- 505.84, số máy CYG022158, số khung Z4G1.JN018291) với số tiền một tỷ chín trăm triệu đồng.

Cùng ngày, anh Dự đã trả trước cho chị Thanh số tiền là 800 triệu đồng. Chị Thanh đã giao xe ô tô cho anh Dự được toàn quyền sử dụng cùng với các giấy tờ photo có liên quan đến việc sử dụng xe như sổ đăng kiểm, sổ bảo hiểm, giấy đi đường, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu.

Ngày 27/11/2020, chị Thanh lại lập giấy bán cho anh Phùng Văn Dự một xe ô tô khác mang nhãn hiệu LEXUS màu sơn bạc, BKS 51H-736.12, số máy 0522150A25A, số khung JTHB11B1502020863 với số tiền một tỷ hai trăm triệu đồng.

Anh Dự đã trả cho chị Thanh số tiền là 750 triệu đồng. Chị Thanh đã giao xe ô tô cho anh Dự được toàn quyền sử dụng chiếc xe trên cùng các giấy tờ photo có liên quan đến việc sử dụng xe như: sổ đăng kiểm, sổ bảo hiểm, giấy đi đường, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu.

Vì hai xe ô tô này chị Thanh đang thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh quận 2- Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu, nên chị Thanh hẹn anh Dự ngày đến ngân hàng để thanh toán số tiền còn lại và lấy giấy gốc đăng ký xe ô tô.

Tuy nhiên đến ngày hẹn, anh Dự không đến ngân hàng để thanh toán hết tiền và lấy giấy tờ. Khi chị Thanh hỏi hai chiếc xe ô tô đó ở đâu thì anh Dự nói là đã chuyển ra ngoài Bắc và bán cho người thứ ba.

Sau đó, chị Thanh đã liên lạc với anh Dự nhiều lần, nhưng anh Dự không nghe máy, thậm chí khóa máy, nên chị Thanh không liên lạc với anh Dự được nữa.

Ngày 29/10/2021, chị Thanh đã viết đơn trình báo gửi tới cơ quan công an tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Phùng Văn Dự.

Hình ảnh chiếc xe ô tô bị niêm phong tại Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đường đi "dích dắc" của chiếc xe Lexus

Ngày 28/3/2022, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 1190/TB-VPCQCSĐT-D1 về việc xử lý đơn cho rằng nội dung đơn trình báo của chị Thanh chỉ là việc tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, mà thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân.



Qua số điện thoại anh Dự đã cho, chị Thanh đã liên lạc được với anh Trần Tuấn Anh (tổ dân phố Xuân Lộc 1, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và được biết anh Tuấn Anh cũng đã bán chiếc xe Lexus cho người khác.

Sau đó chị Thanh cùng cán bộ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh quận 2- Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu ra Hà Nội tìm đến anh Trần Tuấn Anh, cùng với anh Trần Tuấn Anh đi tìm xe và đã phát hiện thấy chiếc xe đang đậu ở rìa đường tại khu vực ngõ 105, đường Xuân La, phường Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Chị Thanh đã báo cho Công an phường Mai Dịch biết về sự việc. 18 giờ ngày 5/4/2022, Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã lập Biên bản niêm phong, tạm giữ chiếc xe ô tô màu sơn bạc, nhãn hiệu Lexus, BKS: 51H- 736.12 để xác minh làm rõ.

Sau đó, Công an quận Cầu Giấy đã ban hành Thông báo số 14/TB-CQĐT-ĐTTH cho rằng nội dung đơn tố giác của chị Thanh cũng như của anh Tuấn Anh là vụ án tranh chấp dân sự, không có sự việc phạm tội và ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 33/QĐ-CQĐT-ĐTTH ngày 17/2/2023.

Sau khi nhận được thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự, chị Thanh đã gửi đơn cho công an quận Cầu Giấy yêu cầu trả lại tài sản đã thu giữ, tạm giữ, không phải là vật chứng của vụ án (chiếc xe ô tô nhãn hiệu LEXUS màu sơn bạc, BKS 51H-736.12) đang được Công an phường Mai Dịch tạm giữ.

Hình ảnh chiếc xe khi bàn giao cho Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh người dân cung cấp.

Sau nhiều lần gửi đơn, chị vẫn không nhận được văn bản trả lời của công an quận Cầu Giấy. Đến ngày 6/10/2023, ông Nguyễn Đức Hạnh (trú tại Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội) là đại diện theo ủy quyền của chị Thanh đã đến trụ sở Công an phường Mai Dịch để hỏi về chiếc xe đã tạm giữ trước đó.

Công an phường Mai Dịch trả lời đã chuyển giao chiếc xe ô tô tạm thu giữ nói trên cho Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy kèm theo hồ sơ vụ việc để xác minh và xử lí theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/10/2023, ông Nguyễn Đức Hạnh đã đến trụ sở công an quận Cầu Giấy để hỏi về việc xử lý tài sản đã thu giữ của chị Thanh và yêu cầu trả lại tài sản.

Tuy nhiên, đề nghị đã không được Công an quận Cầu Giấy chấp nhận. Công an quận Cầu Giấy đã giao chiếc xe trên cho anh Trần Tuấn Anh.

Xử lý vật chứng chưa đảm bảo quy định?

PV Dân Việt đã liên hệ làm việc với Công an quận Cầu Giấy để làm rõ thông tin. Trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo nội dung tin báo về tội phạm của chị Nguyễn Thị Phương Thanh (Quyết định số 33/QĐ- CQĐT-ĐTTH ngày 17/2/2023). Vị này cũng xác nhận đã tạm giao chiếc xe ô tô nhãn hiệu LEXUS màu sơn bạc, BKS 51H-736.12 cho anh Trần Tuấn Anh.

Lý giải việc tạm giao xe nói trên cho anh Trần Tuấn Anh, vị cán bộ cho rằng, cả anh Trần Tuấn Anh và chị Nguyễn Thị Phương Thanh đều đến công an phường Mai Dịch để trình báo về chiếc xe nói trên. Cơ quan công an xác định tạm giao xe cho anh Tuấn Anh vì không thể giao chiếc xe đó cho ai khác.

Cũng theo vị này, cơ quan công an không giao xe cho chị Thanh là do chị Thanh đã bán xe trên cho anh Phùng Văn Dự. Trong nội dung văn bản bán xe giữa chị Thanh và anh Phùng Văn Dự (văn bản lập ngày 27/11/2020) có thể hiện nội dung chị Thanh đã nhận đủ tiền và anh Dự có toàn quyền sử dụng xe.

Về nội dung đã nhận đủ tiền viết trong biên bản bàn giao xe lập ngày 27/11/2020, trao đổi với Dân Việt, chị Thanh lý giải, hôm đó chị viết như vậy để anh Dự chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng nhưng sau đó anh Dự không trả đủ, do đó anh Dự đã ký lại biên bản có nội dung mới chuyển cho chị Thanh số tiền 750 triệu và nhận giấy tờ phô tô để sử dụng xe.

"Tôi có sơ ý là khi nhận giấy anh Dự viết mới trả số tiền 750 triệu thì lại sơ suất không nói anh Dự xé tờ giấy viết đã nhận đủ tiền. Nhưng chỉ cần suy xét, nếu anh Dự đã trả đủ tiền thì tôi phải trao giấy tờ gốc xe và hoàn thiện thủ tục mua bán, sang tên cho anh Dự. Lúc đấy anh Dự sẽ là người tìm tôi chứ không phải tôi phải đi tìm anh ta để đòi tiền"- chị Thanh nói.

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Huệ Hà (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, Công an quận Cầu Giấy đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo nội dung tin báo về tội phạm của chị Nguyễn Thị Phương Thanh thì chiếc xe 51H-736.12 không còn là tang vật của vụ án. Việc xử lý vật chứng này cần được thực hiện theo quy định tại điểm 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự về xử lý vật chứng.



Theo đó, cơ quan điều tra cần trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp chiếc xe 51H-736.12. "Trong trường hợp này, cơ quan Công an quận Cầu Giấy chỉ có thể giao xe 51H-736.12 cho chị Thanh, vì chị Thanh vẫn là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe và chị mới là người bàn giao chiếc xe đó cho cơ quan công an. Việc Công an quận Cầu Giấy tạm giao xe cho anh Trần Tuấn Anh mà không giao trả xe cho chị Thanh là không đúng quy định tại điểm 3 Điều 106 của Bộ Luật tố tụng hình sự sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của chị Thanh", luật sư Huệ Hà nói.

Đồng quan điểm trên, trao đổi với PV Báo Dân Việt, Luật sư Trần Quang Mỹ, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Hùng Vương cho rằng, chị Thanh mới lập giấy bán xe và giao quyền sử dụng cho anh Phùng Văn Dự, việc mua bán chưa thành, chị Thanh chưa chuyển giao quyền sở hữu cho anh Dự thì chị vẫn là chủ sở hữu hợp phạp.

"Do vậy, trong trường hợp Công an quận Cầu Giấy đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì chiếc ô tô không phải là tang vật của vụ án, công an quận Cầu Giấy buộc phải trả lại cho chủ sở hữu theo quy định tại điểm 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự về xử lý vật chứng, chứ không phải ai khác và không có chuyện "tạm giao" như công an quận Cầu Giấy lý giải"- Luật sư Mỹ nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Đức Hạnh—người đại diện theo ủy quyền của chị Thanh cho biết, chị Thanh đã có đơn tố cáo một số vị lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy về hành vi cố ý làm trái quy định trong thi hành công vụ đến Bộ Công an. Ngày 19/11/2023, Bộ Công an đã chuyển đơn tố cáo của chị Thanh cho Giám đốc Công an thành phố Hà Nội để chỉ đạo, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cho đến nay đã 6 tháng, bà Thanh vẫn chưa nhận được thông báo thụ lý giải quyết đơn tố cáo của Công an TP Hà Nội.