“Yêu râu xanh” hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái bán vé số, có thể đối mặt với những tội danh nào?

"Yêu râu xanh" hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái bán vé số

Truyền khai sáng 12/11, Truyền chạy xe máy đi mua bánh mì trên quốc lộ 50, xã Đa Phước, thì thấy T.T.B.N. (14 tuổi) đến mời mua vé số. Lúc này, Truyền nảy sinh ý đồ đen tối với cháu N..

Truyền nói với nạn nhân không mang theo tiền, rồi dụ dỗ bé gái đến nhà người bạn gần đó và sẽ mua hết vé số. N. tin lời của Truyền nên lên xe đi.

Truyền sau đó chở nạn nhân lòng vòng qua nhiều tuyến đường để tìm địa điểm gây án. Khi đến khu đất vắng vẻ ở xã Tân Kiên, nghi phạm dừng xe, dùng vũ lực cưỡng hiếp N. và cướp 51 tờ vé số cùng 190.000 đồng của nạn nhân.

Sau khi gây án, Truyền rời đi. Cháu N. khóc to và hoảng loạn nên người dân phát hiện, trình báo công an.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Bình Chánh tung lực lượng hình sự phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét nghi phạm.

Đối tượng Nguyễn Hữu Truyền- "yêu râu xanh" có hành vi hiếp dâm và cướp tài sản bé gái 14 tuổi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Khoảng 3 tiếng sau, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bắt giữ Truyền tại một quán cà phê võng. Truyền khai đang có ý định tẩu thoát về miền Tây, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị công an bắt giữ. Công an cũng thu hồi tiền và 51 tờ vé số mà Truyền đã cướp của em N..

"Yêu râu xanh" hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái bán vé số có thể đối mặt với nhiều tội danh

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi quan hệ tình dục dưới người dưới 16 tuổi dù có sự tự nguyện hay không. Với người đã thành niên mà thực hiện các hành vi có tính chất tình dục với người dưới 16 tuổi và cướp tài sản là các hành vi có tính chất nguy hiểm, sẽ bị xử lí hình sự về các tội danh tương ứng.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn là hiếp dâm. Hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi là một tội độc lập thể hiện tính chất nguy hiểm của hành vi nên người phạm tội sẽ bị xử lý về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Trong vụ việc trên bị can đã lợi dụng nạn nhân còn nhỏ không thể chống cự lại được, dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp tài sản. Dù giá trị tài sản là bao nhiêu thì hành vi của bị can đã cấu thành tội Cướp tài sản quy định tại Khoản 2, Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo luật sư, trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tiến hành thu thập các chứng, lấy lời khai người liên quan, người làm chứng, giám định thương tích, tổn thương cơ thể, định giá tài sản, xác định tuổi của các nạn nhân để củng cố hồ sơ xử lý bị can theo đúng quy định pháp luật.

"Để giảm thiểu các vụ án xâm hại tình dục trẻ em thì phải thực hiện đồng bộ đầy đủ rất nhiều các giải pháp, trong đó việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân là rất cần thiết.

Bởi khi đạo đức được đề cao thì những ham muốn tầm thường, nhu cầu về tình dục sẽ được kiểm soát tốt hơn. Đồng thời cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, khả năng tự vệ, phòng vệ cho trẻ em phù hợp với từng độ tuổi; cần quan tâm và quan tâm đặc biệt đối với những trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục cao như trẻ em sống trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong xã hội", luật sư Huy nói.