Erik thừa nhận từng được nhiều chàng trai tỏ tình, quyết không để ai bắt nạt

Mới đây, trong một chương trình hỏi nhanh đáp nhanh trên Youtube, Erik khiến người hâm mộ khá bất ngờ khi tiết lộ một vài bí mật của bản thân về tình cảm, phản ứng khi gặp một vài tình huống không hay… thông qua các câu hỏi ngẫu nhiên được đưa ra.

Phía chương trình đặt ra nhiều tình huống "hóc búa" cho Erik với mong muốn biết được phản ứng của nam ca sĩ như: Bị người lạ lao vào ôm hôn, một chàng trai thổ lộ tình cảm, bị "crush" từ chối tình cảm, bị bắt nạt trong showbiz… Tưởng chừng những câu hỏi này sẽ làm khó Erik nhưng nam ca sĩ rất nhanh đưa ra câu trả lời.

Erik từng được nhiều chàng trai tỏ tình.

Với tình huống bị người lạ lao vào ôm hôn, Erik sẽ dựa vào yếu tố ngoại hình để phản ứng. Nếu người đó có ngoại hình đẹp, ổn, anh xem đó là sự vô tình. Nếu không, anh sẽ chống đối lại. Giọng ca "Em không sai chúng ta sai" thừa nhận trong quá khứ từng được nhiều chàng trai nói lời yêu. Thay vì phũ phàng, Erik chỉ nhẹ nhàng cảm ơn vì người đó quý mến mình.

Ai cũng biết Erik có mối quan hệ thân thiết với Hòa Minzy và Đức Phúc. Họ đều là thành viên của gia đình Hoa Dâm Bụt. Là em út trong gia đình "lầy lội" đó, Erik không sợ sẽ bị bắt nạt: "Tôi không thể để mình bị bắt nạt trong showbiz được. Nếu bị bắt nạt, tôi sẽ mách Hòa Minzy và Đức Phúc. Họ sẽ đồng cảm với tôi hơn và cho tôi cách nào đấy để bắt nạt được người kia".

Erik sẵn sàng cho Hòa Minzy, Đức Phúc vay nhiều tiền nhất có thể.

Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm trong các mối quan hệ. Thế nhưng có lẽ các thành viên trong gia đình Hoa Dâm Bụt không nghĩ vậy, đặc biệt là Erik. Nam ca sĩ thẳng thắn cho biết nếu Hòa Minzy hay Đức Phúc ngỏ ý muốn vay tiền, anh sẽ cố gắng giúp họ nhiều nhất có thể. Erik bộc bạch: "Nếu lúc đó trong tài khoản của tôi có 1 tỷ, tôi sẽ đưa tối đa cho họ 900 triệu, giữ lại 100 triệu để tiêu. Nói chung, tôi sẽ cố gắng cho anh chị vay nhiều nhất có thể".



Cuối cùng, với giả thiết Hòa Minzy – Đức Phúc không còn muốn chơi chung với Erik, nam ca sĩ tỏ thái độ cương quyết: "Nếu Hoà Minzy và Đức Phúc không muốn chơi với tôi nữa, tôi cũng không hối tiếc vì tôi đã chơi với họ hết lòng hết dạ rồi. Tôi chỉ cần biết lý do vì sao họ không chơi với mình nữa. Nếu đó là lý do chính đáng thì tôi đồng ý không chơi nữa. Còn nếu không phải lí do chính đáng, nhất quyết tôi cũng không bỏ".