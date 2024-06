EVN cảnh báo: Nắng cao điểm tháng 6, "kỷ lục" tiêu thụ điện hàng tỷ kWh/ngày sẽ lặp lại

EVN cho biết, dự báo trong tháng 6/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,0 độ C, riêng khu vực Trung và Nam Trung bộ có nơi cao trên 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.Tháng 6 cũng là tháng cao điểm nắng nóng ở miền Bắc, do đó, nhu cầu điện dự báo có thể tiếp tục tăng cao. Dự báo sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 6/2024 dự kiến đạt 28,1 tỷ kWh, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Công suất cực đại toàn hệ thống có thể lên tới hơn 52.000 MW, riêng miền Bắc có thể lên đến khoảng 26.000 MW.