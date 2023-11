Gã đàn ông sát hại người tình vì bị đuổi ra khỏi nhà

Ngày 8/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thanh Hải (SN 1975, ngụ phường 15, quận 11, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Phan Thanh Hải về hành vi sát hại người tình.

Theo điều tra vụ sát hại người tình, Hải và bị hại N.T.Q. (SN 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú huyện Châu Thành, Đồng Tháp) quen biết và sống chung với nhau như vợ chồng.

Sau thời gian chung sống, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Bà Q. và Hải chia tay. Khoảng tháng 10/2023, bà Q. liên lạc với Hải và cả hai tiếp tục sống chung với nhau. Ngày 28/10, Hải và bà Q. xảy ra cự cãi. Bà Q. xin tiền để trả nợ, nhưng Hải trả lời không có tiền.

Bà Q. chửi và đuổi Hải ra khỏi nhà. Trong lúc tức giận, Hải đã đi vào khu vực bếp lấy con dao và đâm vào ngực bà Q., khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Hải bỏ trốn.

Đến sáng 31/10, ông Trần Văn Mai là công an viên xã An Khánh (huyện Châu Thành) đến quán nước của bà Q., đã phát hiện có mùi hôi thối bên trong nhà. Nhận thấy có chuyện chẳng lành, ông Mai gọi điện cho người nhà bà Q. đến mở cửa. Sau khi cửa mở, mọi người phát hiện bà Q. đã tử vong trong phòng ngủ, thi thể đang có dấu hiệu phân hủy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 1/11, Công an huyện Châu Thành và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Hải đang lẩn trốn tại xã Mỹ Chánh (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) nên bắt giữ.