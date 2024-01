Gần Tết mà chợ, siêu thị vắng tanh, thịt heo, trứng gà cũng ế thảm

Lo lắng sức mua Tết: Chợ, siêu thị vắng khách

Chợ Bình Tây, quận 6 là chợ sỉ lớn bậc nhất TP.HCM nhưng thời điểm này, khi Tết Nguyên đán đã gần kề nhưng cũng không quá nhộn nhịp.

So với 1 tháng trước, lượng khách sỉ và lẻ về chợ có tăng nhưng vẫn giảm mạnh so với các năm. Theo các tiểu thương, do là chợ sỉ nên đáng lẽ thời điểm này chợ phải rất tấp nập chứ không phải bắt đầu “thấy có không khí” như hiện nay.

Tiểu thương chợ Bình Tây, quận 6, TP.HCM không dám nhập hàng nhiều vì lo lắng sức mua Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Chị Thúy - chủ sạp Phước Thúy, chuyên kinh doanh bánh kẹo tại chợ Bình Tây, cho biết chủ yếu chỉ bán bánh kẹo được cho mối, khách quen lâu năm.

Tình hình hiện nay là khách mới không có mà khách cũ lại giảm đi. Mùa Tết, chị và các tiểu thương khác ít trữ hàng, vì lo dội chợ. Chỉ khi các mối cũ đặt hàng, chị mới dám lấy về bán, đóng thùng giao đi cho các nhà xe vận chuyển.

Tình hình tại nhiều chợ truyền thống chuyên bán lẻ như chợ Bà Chiểu, chợ Phạm Văn Hai, chợ Thị Nghè… cũng tương tự. Không khí Tết không mấy rộn ràng trong năm kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Big C, Aeon, Emart… cũng không quá đông nếu so với cùng thời điểm dịp Tết các năm. Dù hàng Tết đã chất đầy kệ nhiều siêu thị, các thương hiệu, nhãn hàng tung sản phẩm bao bì bắt mắt nhưng lượng khách vẫn khá khiêm tốn, chỉ nhích tăng so với tháng trước.

Ngay cả các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và có sức tiêu thụ cao dịp Tết như thịt heo, giò chả, trứng gia cầm cũng rất ảm đạm. Các doanh nghiệp sản xuất lớn, đi đầu trong nhóm hàng này cũng xác nhận tình hình mua sắm năm nay không nhiều khả quan.

Trao đổi với Dân Việt, bà Phạm Thị Huân - Giám đốc Công ty Ba Huân, cho biết năm nay ra mắt một loạt sản phẩm mới ngoài trứng gia cầm như xúc xích, lạp xưởng, chân gà ngâm kiểu Thái… Tuy nhiên, tình hình sức mua hàng Tết năm nay ảm đạm. “Tôi chỉ mong sức mua cận Tết sẽ tăng. Thời điểm đó, công nhân mới bắt đầu có lương thưởng, sức mua hy vọng sẽ tăng hơn”, bà Huân nói.

Tăng kích cầu, khuyến mãi "cứu" mùa Tết

Ghi nhận cho thấy để “cứu” sức mua, các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm đang ồ ạt tung các chương trình giảm giá, khuyến mãi. Tại nhiều siêu thị, bảng niêm yết khuyến mãi đỏ các khu vực, ngành hàng để thu hút người mua sắm.

Các hệ thống siêu thị chỉ ghi nhận lượng khách tăng không đáng kể so với ngày thường. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Emart cho biết các siêu thị thuộc hệ thống này đang có chương trình khuyến mãi lớn cho 3.000 sản phẩm cho mùa Tết 2024, mức khuyến mãi đến 80% kéo dài tới Tết. Đây là dịp để người tiêu dùng tranh thủ mua sắm trước Tết với mức giá hấp dẫn và nhiều chương trình ưu đãi cho tất cả ngành hàng.

Ngoài chương trình giảm giá, ưu đãi, các siêu thị MM Mega Market duy trì danh mục hàng bình ổn giá cho hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu từ bánh tươi, thực phẩm chế biến, nước giải khát, vật dụng gia đình, bánh kẹo, ngũ cốc, thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Theo đại diện MM Mega Market, đây là chương trình kết hợp cùng các nhà cung cấp lớn trong nước thực hiện nhằm đánh bại lạm phát, bình ổn giá, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm thông minh trước làn sóng tiêu dùng cuối năm. Mặt hàng trong chương trình sẽ sắp xếp theo từng ngành hàng và được gắn nhãn “đánh bại lạm phát” để khách hàng dễ dàng nhận biết.

Trước tình hình sức mua ảm đạm, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối thịt heo như VISSAN, Co.opmart, Big C cũng cho biết tung hàng loạt giảm giá sâu. Chương trình khuyến mãi thịt heo kéo dài tới Tết.

Đại diện VISSAN cho biết thêm từ ngày 6/2 đến ngày 9/2 (tức 27 - 30 Tết), công ty sẽ thực hiện các chương trình giảm giá sốc, giảm giá sâu dành cho khách hàng mua sắm Tết “trễ” có thể mua thực phẩm uy tín, chất lượng với mức giá ưu đãi giảm từ 10 - 30%.