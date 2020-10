Gặp quý nhân, 3 con giáp gặt hái thành công, thu nhập gấp bội trong mùa đông 2020

Tuổi Tỵ:

Thời gian đầu năm, vận thế của con giáp tuổi Tỵ không khởi sắc, công việc gặp nhiều trở ngại, mọi việc đều không như ý, không có bước đột phá trong cuộc sống.

Bước vào mùa Đông, do được cát tinh soi chiếu và quý nhân phù trợ nên mọi điều đen đủi đều được hóa giải, vận thế có sự đảo chiều mạnh mẽ.

Không chỉ công việc làm đâu thắng đó, thu được thành công rực rỡ mà thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng, các khoản tích lũy tăng lên gấp ba gấp bốn. Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ cũng khởi sắc mạnh mẽ, nếu không là hỷ sự về hôn nhân thì cũng là sinh quý tử.

Tuổi Mùi:

Thời gian trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều áp lực trong công việc nên tâm trạng không được vui.

Nhưng khi bước vào mùa Đông 2020, do cung phúc đức của con giáp này xuất hiện cát tinh và vận quý nhân hưng phát nên sự nghiệp phát triển nhanh chóng, công việc hoàn thành xuất sắc, mọi áp lực đều được giải tỏa.

Vì vậy tinh thần, tâm trạng của người tuổi Mùi cũng trở nên vui vẻ, thoải mái. Thu nhập của con giáp này cũng gia tăng nhanh chóng cùng với sự thăng tiến của công việc.

Tuổi Dần:

Thời gian đầu năm, do chịu áp chế của hung tinh nên sự nghiệp, tài vận, tình cảm xuống dốc không phanh.

Bước vào mùa đông, cuộc sống của người tuổi Dần thay đổi hoàn toàn. Do được phúc tính phù hộ nên vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Đây chính là thời gian may mắn nhất năm của người tuổi Dần trong năm 2020.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.