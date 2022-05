Giá bán, địa điểm bán linh vật SEA Games 31 Sao La

Mỗi chú Sao La nhồi bông có giá 399.000 đồng. Mức giá này chưa bao gồm chi phí vận chuyển và giao hàng. Nếu lựa chọn combo sản phẩm gồm 1 thú bông Sao La và 2 móc khóa silicon 2D Sao La (trọn bộ 2 mẫu khác nhau), khách hàng phải chi 457.000 đồng. Combo 1 thú bông Sao La cùng 3 quạt cầm tay SEA Games (đủ 3 màu) được niêm yết ở mức 486.000 đồng.

Khách hàng có thể đặt mua online https://digiticket.vn/ hoặc tới xưởng may Kym Việt để tậu cho mình 1 chú Sao La nhồi bông đáng yêu.

Những chú Sao La nhồi bông do xưởng may Kym Việt sản xuất. Ảnh: Dân Việt

Được biết, thú bông Sao La là sản phẩm do xưởng may Kym Việt tại số 123 Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sản xuất. Đây là doanh nghiệp của người khuyết tật được Ban tổ chức lựa chọn sản xuất linh vật cho SEA Games 31 nhằm lan tỏa tinh thần SEA Games 31 "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" đến cộng đồng và khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng đồng hành, tuyên truyền quảng bá cho SEA Games 31 góp phần vào thành công của Đại hội.

Mỗi chú Sao La bao gồm 40 chi tiết cắt ghép vào nhau. Các bộ phận như mặt, chân, tay, đuôi được làm hoàn toàn thủ công. Những công đoạn tạo ra linh vật này đều rất cầu kỳ, từ việc tạo hình cho ra dáng đứng chắp tay hay khuôn mặt thon gọn, mọi đường nét, chi tiết đều được chăm chút khéo léo, tỉ mỉ.

Các công nhân ở xưởng may Kym Việt đang tích cực tạo ra những chú Sao La. Ảnh: Dân Việt

Sao La được làm từ vải da lộn cao cấp. Loại vải này được xưởng may Kym Việt lựa chọn rất tỉ mỉ nhằm đem tới cho khách hàng những sản phẩm ưng ý. Nếu không tín công đoạn cắt may, mỗi người cần tới 4 tiếng để cho ra 1 chú Sao La hoàn chỉnh.

Xưởng may Kym Việt do anh Phạm Việt Hoài sáng lập. Hiện xưởng may này đang tạo ra việc làm cho hơn 20 công nhân gồm những người khuyết tật, khiếm thính hoặc thiểu năng trí tuệ. Trong quá trình sản xuất linh vật cho SEA Games 31, anh Hoài cũng tham gia làm việc cùng các công nhân.