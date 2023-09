Cả làng cùng nhau di dời khẩn cấp 6 tấn lươn



Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp. Nước dâng nhanh khiến nhiều nơi bị ngập, giao thông chia cắt. Tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An một số vùng trũng bị ngập. Trong đó có khu vực trại nuôi lươn của gia đình chị Cao Thị Mai Phương.

Trại nuôi lươn của gia đình chị Phương ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bị ngập do mưa lớn. Ảnh: T.C

Lúc này, toàn bộ số lươn đều đã đến ngày xuất bán, thế nhưng do mưa to, trại đã bị ngập nặng. Nhận được thông tin, ngay trong đêm, lãnh đạo xã Ngọc Sơn đã huy động mọi lực lượng, bà con hàng xóm chung tay giúp gia đình chị Phương di dời khẩn cấp 6 tấn lươn từ trại ở vùng đồng về gửi ở nhà dân.

Ngay trong đêm, người dân xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã giúp gia đình chị Phương di dời toàn bộ 6 tấn lươn đến nơi an toàn. Ảnh: T.P

Người dân cũng tạo bể, sục khí để lươn không bị chết. Tuy nhiên, lươn sau khi bị ngập, bắt ra khỏi bể, di chuyển lên cao nên đã bị sốc nước, sốc nhiệt nên rất khó sống được lâu. Do đó, nếu không tiêu thụ nhanh thì sẽ thiệt hại nặng nề.

Hơn 6 tấn lươn nếu không bán được kịp thời thì sẽ thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Hiện tại, gia đình đã nhờ các tổ chức đoàn thể kêu gọi bà con giải cứu, đăng bán lên các trang mạng xã hội.

Người dân căng bạt, tạo bể để giúp gia đình chị Phương giữ 6 tấn lươn. Ảnh: T.P

Hội Nông dân huyện Thanh Chương cũng chỉ đạo Hội Nông dân xã Ngọc Sơn chung tay hỗ trợ gia đình chị Phương. Rất nhiều tổ chức đã đứng ra kết nối với thương lái, tiêu thụ giúp; nhiều hội viên nhận vận chuyển, giao lươn miễn phí đến khách giúp gia đình.

Hiện tại người dân đang cùng nhau "giải cứu" 6 tấn lươn giúp gia đình chị Phương. Ảnh: T.P

1.600 nhà dân bị ngập, 830 ngôi nhà bị cô lập

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa lớn, nước dâng nhanh đã khiến 1.600 nhà dân ở các huyện gồm: Quế Phong, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Qùy Châu, Thanh Chương, Qùy Hợp, thị xã Thái Hòa bị ngập. 830 nhà bị cô lập.

Mưa lớn khiến 1.600 nhà dân tại Nghệ An bị ngập. Ảnh: N.A

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng khiến 1.503ha lúa bị nhấn chìm, 3.050ha hoa màu chịu thiệt hại nặng nề, đồng thời một diện tích lớn cây ăn quả, cây lâm nghiệp cây công nghiệp… chịu ảnh hưởng, hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, hơn 660ha ao hồ bị ngập.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập, sạt lở. Quốc lộ có 23 vị trí bị ngập, cơ quan chức năng đã đóng đường tại 19 vị trí. 22 điểm sạt lở gây tắc đường. Trên các tuyến tỉnh lộ có 18 vị trí bị ngập, 22 vị trí sạt lở.

Nước dâng nhanh, học sinh ở thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã phải dỡ mái nhà thoát ra ngoài. Ảnh: Q.C

Đặc biệt, 1 quả bom tại đập Chăm Bảy, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong lộ thiên sau những đợt mưa lớn.

Toàn tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ, đập lớn nhỏ. Trong đó có 959 hồ do địa phương quản lý, hiện tại đã có 293 hồ đầy nước. 102 hồ đập do doanh nghiệp thủy lợi quản lý, trong đó đã có 31 hồ đầy nước.

Nhiều địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu, chia cắt. Ảnh: Q.C

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, trong đó có 8 hồ chứa gồm: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mộ, Bản Ang, Nhạn Hạc, Châu Thắng đang thực hiện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ lúc 15h ngày 27/9 là 197,22m, lưu lượng nước về hồ là 1.469 m3/s, lưu lượng xả là 797 m3/s. Đến 15h ngày 27/9, các nhà máy thủy điện đang vận hành điều tiết mực nước hồ gồm: Khe Bố, Nậm Nơn, Nậm Mộ, Bản Ang, Nhạn Hạc A, Châu Thắng, Sông Quang, Hủa Na.