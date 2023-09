Nước lũ ngập đến vườn, nông dân Hà Tĩnh chèo thuyền vội vàng thu hoạch bưởi đặc sản chạy lũ

Clip: Nông dân Hà Tĩnh khẩn trương thu hoạch quả “đặc sản” chạy lũ.

Lũ đến bất ngờ, nhiều diện tích trồng bưởi bị ngập úng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 24/9 đến 7h ngày 27/9 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 166mm – 300mm.

Mưa lớn nhiều ngày đã khiến hơn 70ha trồng bưởi Phúc Trạch của xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ngập trong biển nước. Ảnh: PV

Đặc biệt, lượng mưa đo được tại trạm Linh Cảm (Hương Sơn) là 326,1mm, trạm Sơn Kim (Hương Sơn) 345,5mm, trạm Chu Lễ (Hương Khê) 342mm, trạm Hương Khê 335,8mm, trạm Kỳ Anh 386mm và trạm Hương Trạch (Hương Khê) là 572,7mm.

Phóng viên Dân Việt, có mặt tại xã Hương Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), hiện có hơn 70ha diện tích trồng bưởi "đặc sản" Phúc Trạch ngập sâu, quả bưởi đang trong thời kỳ thu hoạch rụng đáng kể, gây thiệt hại về kinh tế.

Ông Phạm Uy (trú tại thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) chèo thuyền thu hoạch bưởi tránh thiệt hại. Ảnh: PV

Đang bận rộn xử lý quả bưởi bị nước lũ ảnh hưởng, bà Nguyễn Thị Hà (trú tại thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê),thất thần, nói: "Gia đình tôi có 300 gốc bưởi Phúc Trạch, sản lượng năm nay đạt khoảng 20 tấn. Tuy nhiên, vừa qua mưa lớn đã khiến nhiều diện tích bưởi của gia đình tôi bị ngập sâu trong nước.

Những quả bưởi Phúc Ngon chúng tôi bán ra thị trường giá hơn 20.000 đồng/quả, nhưng bưởi bị ảnh hưởng do lũ thì chỉ còn bán được 10.000 đồng/quả".

Bà Nguyễn Thị Hà rửa sạch bưởi trước khi giao cho thương lái. Ảnh: PV

Theo bà Hà, những quả bưởi khi bị ngập nước hoặc úng gốc sẽ chỉ chỉ bảo quản được 2-3 ngày (trong khi bình thường để được hơn 1 tuần), bưởi lúc này có vị chua hơn, chất lượng kém. Vậy nên dù bán với giá rẻ hơn nửa giá nhưng vẫn rất kén khách hàng. Trận lụt vừa qua khiến gia đình chị Hà thiệt hại kinh tế hơn 20 triệu đồng.

Nông dân Hương Khê, Hà Tĩnh vội vã thu hoạch bưởi chạy lũ. Ảnh: PV

Chính quyền địa phương cùng bà con nông dân gấp rút thu hoạch bưởi nhằm tránh thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước dâng nhanh gây ngập úng rễ khiến hơn 70ha bưởi tại xã Hương Trạch của hàng chục hộ dân bị rụng, thiệt hại kinh tế lớn.

Nhiều diện tích bưởi Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh quả bị nước nhấn chìm. Ảnh: PV

Vớt vát thu hoạch bưởi, được đồng nào hay đồng nấy

Đang thu hoạch bưởi chạy lũ, ông Nguyễn Bảo Hiến (trú tại xã Hương Trạch, Hương Khê) buồn bã, nói: "Cơn lũ ngày hôm qua (ngày 26/9) khiến khoảng 500 quả bưởi của chúng tôi bị ngập nước, rễ úng nước ảnh hưởng kinh tế khoảng hơn 10-15 triệu đồng.

Hiện nay, trong vườn gia đình chúng tôi còn rất nhiều bưởi chưa thu hoạch. Để tránh thiệt hại kinh tế lớn, sáng nay tôi cùng 6 người khác đến vườn để vội vã thu hoạch để tránh bưởi rụng".

Để tránh thiệt hại thêm do lũ, gia đình ông Hiến đã huy động 7 lao động để thu hoạch bưởi. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Bảo Hiến cho biết thêm, những quả bưởi này rễ đã bị úng nước nên phải thu hoạch nhanh tránh bị rụng. Gia đình chúng tôi đành thu hoạch bưởi rồi mang ra các điểm bán nhờ bán hộ, được đồng nào hay đồng ấy.

Những quả bưởi bị rụng vì úng nước. Ảnh: PV

Theo người dân xã Hương Trạch, tình trạng ngập lụt vừa qua lên quá nhanh, là cơn lũ lớn nhất từ trước đến nay đã khiến nông dân lần này trở tay không kịp. Cây bưởi Phúc Trạch khi bị úng nước sẽ khiến quả rụng. Nếu quả gặp phải nước lũ thì trong 2-3 ngày sẽ bị thối, không sử dụng được ảnh hưởng nặng nề đối với nông dân.

Có những gốc bưởi lâu năm bị bật gốc sau cơn lũ. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Anh Thái-Phó chủ tịch UBND xã Hương Trạch, cho biết: "Địa phương có 450ha trồng bưởi Phúc Trạch. Người dân thu nhập chính từ cây bưởi và đây cũng là loại cây phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các gia đình huy động nhiều nhân lực để tham gia thu hoạch bưởi Phúc Trạch. Ảnh: PV

Trong hai ngày 25 và 26/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, địa phương có mưa lớn. Hơn 70ha bưởi ngập úng, trong đó hơn 1ha với ước lượng 10.000 quả bưởi ngập trong nước, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân".

Một lão nông tranh thủ thu hoạch bưởi trước khi chúng rụng, mất giá trị. Ảnh: PV

Không khí làm việc diễn ra khẩn trương, vội vàng tránh thiệt hại lớn. Ảnh: PV

Lũ lụt lên nhanh khiến người dân thiệt hại kinh tế. Ảnh: PV