Giá cà phê ngày 9/10: Nhà đầu tư mạnh tay thanh lý, cà phê tiếp tục mất giá

Giá cà phê hôm nay 9/10: Đi ngang, cao nhất 64.300 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 11/2023 được ghi nhận tại mức 2.359 USD/tấn sau khi giảm 0,8% (tương đương 19 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 146,05 US cent/pound sau khi tăng 0,45% (tương đương 0,65 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Tuần qua, thị trường London có 5 phiên giảm liên tiếp. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 giảm tất cả 103 USD, tức giảm 4,18 %, xuống 2.359 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm 89 USD, còn 2.280 USD/tấn, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Trong khi đó, thị trường New York có 3 phiên giảm giữa tuần và 2 phiên tăng ở đầu và cuối tuần. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 giảm tất cả 0,10 cent, tức giảm 0,07 %, xuống 146,05 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 1/2024 không thay đổi, vẫn đứng ở mức 147,20 cent/lb, các mức giảm rất nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 09/10/2023 lúc 11:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay đi ngang, dao động trong khung 63.700 - 64.300 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay đi ngang, dao động trong khung 63.700 - 64.300 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 63.700 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và Kon Tum với 64.100 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 64.200 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 64.300 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Báo cáo các chỉ số kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới vẫn tăng trưởng tích cực, DXY vững mạnh trong rổ tiền tệ đã khiến các thị trường mới nổi sụt giảm sức mua vì hàng hóa thanh toán bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn. Điều này đã dẫn tới suy đoán Fed sẽ mạnh tay tại phiên họp điều hành chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2023. Lo ngại rủi ro tăng cao đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ mạnh tay thanh lý vị thế ròng trên cả hai sàn giao dịch cà phê kỳ hạn làm giá giảm sâu.

Các sàn cà phê kỳ hạn còn có thêm áp lực từ dự báo thời tiết cuối tuần này và đầu tuần sau sẽ có nhiều mưa tại các vùng trồng cà phê chính ở miền nam Brazil sẽ hỗ trợ tốt cho cây cà phê ra hoa vụ mới.

Cùng gây áp lực lên giá cà phê, đồng Reais – Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng so với USD, đã khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil tăng cường bán cà phê do sẽ thu về được nhiều nội tệ hơn.

Tồn kho cà phê Robusta do sàn London Chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến thứ sáu ngày 6/10 đã giảm 750 tấn, tức giảm 1,75 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 42.030 tấn (khoảng 700.500 bao, bao 60 kg), đã góp phần hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn sàn London không giảm sâu như sàn New York.

Mọt đục cành cà phê và các biện pháp phòng trừ hiệu quả

Đặc điểm của mọt đục cành cà phê

Có nhiều chủng loài mọt, nhưng gây hại trên cây cà phê là loài mọt có tên khoa học Xyleborus morstatti (tên tiếng anh: Black twig borer) thuộc họ cánh cứng. Con trưởng thành có chiều dài khoảng 2mm, con cái có cánh cứng, màu nâu hoặc đen, con đực nhỏ hơn và không có cánh. Trước khi phát triển thành bọ trưởng thành, mọt trải qua giai đoạn trứng -> ấu trùng -> nhộng -> bọ trưởng thành.

Trứng mọt có màu trắng kích thước từ 0.3 – 0.5mm. Ấu trùng không có chân tựa con sâu với đầu màu nâu/đen, thân màu trắng sữa, chiều dài khoảng 2mm. Nhộng màu trắng kem, dài gần bằng con trưởng thành.

Đặc điểm gây hại của mọt đục cành cà phê

Con cái ban đầu đục một lỗ nhỏ khoảng 1mm ở phía dưới cành, sau đó di chuyển vào phần giữa thân, làm tổ và đẻ trứng ở đó. Mỗi tổ có khoảng 30-50 trứng. Sau khi nở ấu trùng sẽ bám vào thành tổ, ăn thức do mọt cái mang vào.

Vòng đời trung bình của mọt đục cành là 30-48 ngày. Trong đó, gian đoạn trứng: 5-6 ngày, ấu trùng: 12-15 ngày, nhộng: 7-8 ngày, con trưởng thành: 16-19 ngày.

Mọt đục cành thường gây hại vào cuối mùa mưa đầu mùa khô (khoảng tháng 9-11 DL). Phát triển mạnh trên các vườn trồng cà phê giai đoạn kiến thiết (2-3 năm đầu). Khi nhộng lột xác thành con trưởng thành, mọt tiếp tục bay qua cành khác, cây khác gây hại. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời có thể bùng phát thành dịch.

Mọt đục cành làm tổn thương hệ thống mạch dẫn, khiến cho phần cành bị mọt không được cung cấp nước và chất dinh dưỡng, héo rũ nhanh chóng rồi chết khô trên cây. Chẻ dọc cành sẽ thấy phần ruột bị rỗng, có trứng hoặc ấu trùng mọt bên trong. Các tổn thương do mọt gây ra còn là môi trường lý tưởng để các loại nấm tấn công và lây lan.

Biện pháp phòng trừ mọt đục cành cà phê

Biện pháp canh tác: Thường xuyên dọn dẹp vườn tược, tạo độ thông thoáng, hạn chế các loại cây là ký chủ chung của mọt.

Áp dụng đúng quy trình chăm sóc cà phê để cây khỏe mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt hơn.

Vào thời kỳ bọ gây hại mạnh cần thường xuyên kiểm tra vườn tược, phát hiện sớm và tiêu hủy các phần thân cành có dấu hiệu bị mọt tấn công.

Sử dụng các giống cà phê sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt Biện pháp hóa học: Nên phun phòng ít nhất 1 lần/năm bằng các thuốc trừ sâu có tính thấm sâu, lưu dẫn mạnh. Khi thấy có mọt xuất hiện nhiều phun thành 2-3 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. Các thuốc chứa hoạt chất Abamectin, Alpha-cypermethrin, Abamectin + Matrine cho thấy hiệu quả cao trong việc phòng trừ và tiêu diệt mọt đục cành.

Các thuốc trừ mọt đục cành cà phê

Thuốc chứa hoạt chất Abamectin: Reasgant 1.8EC, Abatimec 1.8EC, Alfatin 1.8 EC.