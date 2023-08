Theo Bộ Xây dựng, trong quý II/ 2023, thị trường bất động sản chung cư đang có dấu hiệu chững lại khi giá chung cư thứ cấp phát sinh giao dịch tại một số địa phương có xu hướng giảm từ 2 - 6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhiều địa phương ghi nhận mức giá chung cư giảm mạnh như Đà Nẵng (giảm 5,8%), Đồng Nai (giảm 3,5%), Hải Phòng (giảm 3,1%).

Tuy nhiên, tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, giá chung cư phát sinh giao dịch vẫn tăng cao ở một số khu vực nội thành, đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp và trung cấp. Trong khi, phân khúc căn hộ bình dân có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 gần như có không biến động và không có dự án mới. Giá chung cư sơ cấp trung bình của thị trường đạt khoảng 47,5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì).

Tại Hà Nội, mặc dù giá chung cư đang ở mức cao, tuy nhiên theo khảo sát thì trong quý II/2023 giá vẫn tiếp tục có xu hướng tăng so với quý trước. Mức giá tăng cao nhất là ở các dự án thuộc quận Tây Hồ và khu vực xung quanh. Số lượng dự án chung cư mới mở bán ở khu vực này rất hiếm và mức giá chung cư chủ yếu khoảng 80 triệu đến 100 triệu đồng/m2. Các dự án căn hộ chung cư trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công, Lạc Long Quân… đều tăng giá mạnh so với giá gốc và tăng khoảng 1 - 3% so với quý I/2023.



Cụ thể, đối với phân khúc chung cư cao cấp có giá bán tăng như: Dự án Heritage West Lake trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ tăng 3% (lên mức khoảng 140 triệu đồng/m2); dự án The Nine trên đường Phạm Văn Đồng tăng từ 65 – 75 triệu đồng/m2;...

Giá chung cư tại khu vực Tây Hồ Tây Hà Nội tiếp tục tăng (Ảnh: TN)

Đối với phân khúc trung cấp, giá chung cư tăng tại các dự án như: M5 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa tăng khoảng 3,1% (lên mức 42,4 triệu đồng/m2); Thanh Bình Garden, quận Hoàng Mai tăng khoảng 3,7% (lên mức 44,1 triệu đồng/m2); La Casta Văn Phú, quận Hà Đông tăng khoảng 3,3% (lên mức 39,4 triệu đồng/m2); Mon City, quận Nam Từ Liêm tăng khoảng 3,2% (lên mức 41,6 triệu đồng/m2);...

Tuy nhiên, giá chung cư tại một số dự án thuộc phân khúc trung cấp sau nhiều năm sử dụng ghi nhận mức giảm nhẹ như: dự án CT4 Vimeco II, quận Cầu Giấy giảm khoảng 1,4%; dự án Imperial Plaza, quận Thanh Xuân giảm khoảng 1,9%;...

Còn tại TP.HCM, các dự án căn hộ đang phát triển, có đầy đủ pháp lý gần như độc quyền để chào hàng khi thị trường không có nhiều nguồn cung mới trong quý II/2023. Đây là lý do dù khó khăn, thị trường ảm đạm nhưng giá chung cư vẫn tăng khoảng 2 - 3% so với quý I/2023 tại một số dự án.

Cụ thể, đối với phân khúc cao cấp có giá giao dịch tăng như: Dự án chung cư D'Edge Thảo Điền, Quận 2 tăng khoảng 3,2% (lên mức 125,2 triệu đồng/m2); dự án The Grand Manhattan, đường Cô Giang, quận 1 tăng khoảng 2,8% (lên mức 180 triệu đồng/m2); dự án Grand Marina Saigon tăng hơn 2,5% (lên mức 390 triệu đồng/m2); dự án Victoria Village, quận 2 tăng khoảng 2,6% (lên mức 56,1 triệu đồng/m2);...

Tuy nhiên, theo khảo sát giá chung cư phát sinh giao dịch trung bình trong quý II/2023 có xu hướng giảm tại một số dự án do các dự án mới có giá cạnh tranh và các chủ đầu tư đưa ra nhiều chiết khấu cho khách hàng.

Cụ thể, một số phân khúc trung cấp có giá chung cư giảm như: Dự án Citi Home, quận 2 giảm khoảng 2,1% (xuống mức 26,6 triệu đồng/m2); dự án Moonlight Boulevard, quận Bình Tân giảm khoảng 2,8% (xuống mức 36,9 triệu đồng/m2); dự án Z751 Hà Đô, quận Gò Vấp giảm khoảng 2,9% (xuống mức 42,2 triệu đồng/m2); dự án Elysian Lò Lu, quận 9 và dự án 9X An Sương, huyện Hóc Môn giảm khoảng 2,3% (giá chung cư dao động khoảng từ 30 - 40 triệu đồng/m2).