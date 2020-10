Gia đình cháu bé 2 tuổi bị đánh ở Lào Cai từ chối nhận "hỗ trợ, đền bù", chờ cơ quan Công an làm việc

Như Dân Việt đưa tin, khoảng hơn 16 giờ ngày 30/9, tại lớp nhà trẻ 24 đến 36 tháng Trường mầm non Trump Kids (có địa chỉ ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) đã xảy ra vụ việc phụ huynh vào lớp đánh một cháu bé.

Lúc đó, 2 cháu bé là P.T.B.A. và H.C.T. đang chơi đùa, tranh giành đồ chơi. Bé B.A. cầm tay bé C.T. giơ lên miệng định cắn nhưng chưa kịp cắn thì các cô kịp thời giằng ra và bé C.T. khóc.

Đúng lúc đó bố của cháu C.T. là Hoàng Văn Hùng đến đón thấy con khóc, lại thấy tay con gái mình có vết đỏ liền lao vào giật tóc, tát vào mặt, có hành động dọa nạt bắt bé B.A. phải khoanh tay xin lỗi trước sự chứng kiến của 3 cô giáo, sau đó phụ huynh này đưa con ra về.

Ngày 5/10, Công an TP Lào Cai cho biết, ông Hoàng Văn Hùng đã ra cơ quan công an trình diện sau khi bị triệu tập. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông Hùng thừa nhận hành vi đánh cháu B.A.

Hình ảnh người đàn ông vào lớp tát, túm tóc cháu bé. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với Dân Việt, anh P.Q.G (ngụ phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), bố của trẻ mầm non 2 tuổi bị giật tóc, tát vào mặt cho biết, ngày 5/10, con gái anh là cháu B.A (2 tuổi) đã xuất viện và về nhà.

"Hiện tại, ban ngày cháu chơi đùa và ăn uống được. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vào buổi tối cháu B.A vẫn bị giật mình", anh Giang chia sẻ.

Theo anh G, sau khi xảy ra vụ việc, ông Hoàng Văn Hùng (SN 1988, ngụ TP Lào Cai) đã đến gia đình để xin lỗi và cũng mong muốn được thăm cháu B.A. Tuy nhiên, vì vợ anh G tâm lý chưa ổn định nên chưa muốn gặp ông Hùng.

Tại buổi gặp, anh Hùng cũng ngỏ ý muốn hỗ trợ, đền bù một số tiền cho gia đình, tuy nhiên, anh G đã từ chối.

"Còn việc anh Hùng muốn thăm cháu B.A gia đình tôi cũng chưa nhất trí và chưa cho gặp. Bởi, gia đình lo lắng rằng, nếu như cháu B.A gặp lại anh Hùng có thể sẽ nhớ lại lúc bị đánh và cháu sẽ hoảng sợ, ảnh hưởng tới tâm lý", anh G nói.

Ông Hoàng Văn Hùng thời điểm làm việc với cơ quan công an.

Sau khi ông Hùng ra cơ quan công an trình diện, mẹ và em dâu của anh Hùng cũng đã tìm tới gia đình anh G để nói chuyện. Nhưng sau đó, gia đình anh G từ chối không gặp.

"Hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa có thông báo mới gì cho gia đình tôi về vụ việc. Quan điểm của gia đình tôi hiện tại vẫn muốn để công an làm việc trước đã, khi nào có quyết định của công an về việc xử lý ra sao đối với anh Hùng thì chúng tôi mới có ý kiến. Lúc đó, chúng tôi sẽ xem xét về việc có xin giảm mức hình phạt cho anh Hùng hay không", anh G nói thêm.

Liên quan tới vấn đề xử lý vụ việc, một lãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết, đơn vị này đang chờ kết quả giám định của bé gái 2 tuổi để có hướng xử lý. Quan điểm là xử lý vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.