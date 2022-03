Giá đường “lao dốc”, khó cạnh tranh với sản phẩm gian lận

Cụ thể, số liệu từ VSSA cho thấy, từ nửa cuối tháng 2/2022 tới nay, thị trường sau Tết, mức cầu thấp kết hợp dịch Covid-19 bùng phát ở phía Bắc khiến mức cầu đối với sản phẩm đường giảm hẳn trong khi các nguồn cung dồi dào.

Giá đường sản xuất từ mía trong nước tùy phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ hạt). Cụ thể, ghi nhận trong ngày 15/3, giá đường kính trắng phổ biến ở mức 17.200 - 18.000 đồng/kg; đường tinh luyện ở 18.400 - 18.700 đồng/kg; đường vàng phổ biến ở mức 17.600 đồng/kg; trong khi đó đường nhập lậu ở mức 16.400 - 17.000 đồng/kg.

Trong tháng 2/2022, giá đường kính trắng phổ biến ở mức 17.400 - 18.000 đồng/kg; đường tinh luyện ở mức 18.400 - 18.800 đồng/kg; đường vàng phổ biến ở mức 17.600 đồng/kg; trong khi đó đường nhập lậu ở mức 16.600 - 17.800 đồng/kg.

Theo nhận định của VSSA, các vụ việc gian lận thương mại với ngành đường được phát hiện chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. (Ảnh: VOV)

Trong tháng 2/2022, so với giá đường thị trường nội địa trong khu vực bao gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, giá đường của Việt Nam đã thấp hơn hẳn.

Giải thích về tình trạng trên, VSSA cho biết, trong 5 năm gần đây, các nhà máy đường đã tăng giá mua mía và các biện pháp hỗ trợ nông dân nhằm khôi phục vùng nguyên liệu khiến giá thành đường tăng. Trong lúc đó, đường nhập lậu và đường nhập khẩu có dấu hiệu gian lận thương mại "hoành hành".

Cụ thể, VSSA thông tin, trong tháng 2/2022 các hoạt động gian lận thương mại đường tiếp tục hoạt động mạnh thời điểm trước và sau tết Nguyên đán Nhân dần 2022.

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép đường cát do nước ngoài sản xuất vào Việt Nam qua biên giới Long An, Đồng Tháp, An Giang, Quảng trị, Hà Tĩnh… có chiều hướng gia tăng.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho thấy, đến tháng 2/2022, các lực lượng chức năng Long An đã phát hiện, bắt giữ gần 46 tấn đường cát nhập lậu các loại.

Tại Quảng Trị, đến 16/2/2022 Đội Quản lý thị trường số 2 đã triển khai phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện và xử lý 4 vụ vận chuyển, kinh doanh đường cát nhập lậu do Thái Lan sản xuất với tổng số lượng 3.000 kg.

Tại Hà Tĩnh, ngày 16/2/2022, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành dừng, khám xe ô tô tải mang biển kiểm soát xe 74C-063.05 vận chuyển 2.000 kg đường tinh luyện nhập lậu do Thái Lan sản xuất.

VSSA nhận định, các vụ việc được phát hiện trên đây chỉ là phần rất nhỏ của các hoạt động thương mại đường nhập lậu, vì đường Thái Lan xuất hiện tràn ngập trên thị trường với giá rẻ.

"Đây là điều không thể được đối với đường Thái Lan nhập chính ngạch có đóng thuế chống phá giá chống trợ cấp lên đến 47,64%", VSSA cho hay.

VSSA dự báo, trong tháng 4/2022, nguồn cung đường từ nhập khẩu tiếp tục được đưa vào thị trường thông qua nhập khẩu trực tiếp chính ngạch từ các nước ASEAN và đường gian lận thương mại qua biên giới Tây Nam, cộng với lượng đường sản xuất từ mía của vụ ép 2021/22, trong khi sức cầu đường sau Tết giảm sẽ khiến thị trường tiếp tục trong tình trạng thừa cung.