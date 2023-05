Khảo sát giá gia cầm hôm nay 30/5 chúng tôi thấy giá gà công nghiệp có dấu hiệu chững lại. Ảnh: HĐ

Giá gà trắng chững lại

Sau nhiều ngày liên tục giảm giá, giá gà công nghiệp lông trắng hôm nay tại các vùng miền Bắc có dấu hiệu chững lại; giá gà trắng loại trên 3kg/con bán tốt mới được 24.000 đồng đến 25.000 đồng/kg. Tại các vùng phía Nam, giá gà lông trắng dao động trên dưới 20.000 đồng/kg, các trại tiêu thụ hàng khá chậm.

Bên cạnh đó, giá gà lông màu bán tại trại ở các vùng Đông Nam Bộ vẫn duy trì ở mức từ 34.000 đồng - 37.000 đồng/kg; giá gà ta thả vườn ở các vùng Đồng Nai, Bình Phước... cao nhất mới được gần 60.000 đồng/kg.

Tại các vùng miền Bắc, giá gà ta Lạc Thủy có trại ở Hòa Bình bán trên 84.000 đồng/kg; giá gà mía Sơn Tây loại đẹp bán cao nhất đạt gần 90.000 đồng/kg.

Giá gà đặc sản tùy loại có giá từ 140.000 đồng đến 150.000 đồng/con gà ác thương phẩm; giá gà đen nuôi thả vườn tại các vùng Hà Giang, Lào Cai bán tốt được gần 200.000 đồng/kg; giá gà thả đồi trên 1 năm tuổi ở các vùng Lai Châu, Điện Biên khoảng trên 120.000 đồng/kg.

Giá vịt ba miền ngang bằng nhau

Khảo sát giá gia cầm hôm nay 30/5, chúng tôi thấy giá vịt thịt ở các vùng ngang bằng nhau, dao động từ trên dưới 30.000 đồng đến 36.000 đồng/kg.

Giá vịt siêu thịt bán ở các vùng Đồng Nai, Long An từ 29.000 đồng đến 35.000 đồng/kg, có trại bán vịt Cherry loại trên 3,4kg/con cao nhất đạt khoảng 36.000 đồng/kg.

Tại các vùng miền Bắc, giá vịt bầu lai có trại ở Hà Nam, Hà Nội bán được trên dưới 37.000 đồng/kg; giá vịt bơ thấp hơn dao động từ 32.000 đồng đến 34.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt hôm nay tại các vùng ngang bằng nhau. Ảnh:HĐ

Tìm hiểu thêm giá các loại vịt khác, chúng tôi thấy giá vịt xiêm vẫn ở mức trên dưới 64.000 đồng/kg; giá vịt đẻ thải loại bán tốt được trên 70.000 đồng/con; giá vịt trời có trại bán cao nhất đạt khoảng 90.000 đồng/con từ 9 lạng đến 1,2kg/con.

Giá ngan thịt loại ngan mái bán cho thương lái khoảng trên dưới 60.000 đồng/kg; ngan trống nuôi trên 90 ngày tuổi đạt trọng lượng trên 4,4kg/con bán tốt được trên 70.000 đồng/kg.

Cách phòng và điều trị bệnh u bướu trên vịt

Theo bác sỹ thú y Trần Bốn (Hà Nam), bệnh giun chỉ ở vịt hay còn gọi là bệnh u bướu vịt gây ra bởi Avioserpen Taiwana. Bệnh thường gặp vào mùa hè, lưu hành ở vùng nhiệt đới Đông Nam Á như Việt Nam, Campuchia,…

Bệnh u bướu vịt do một loại ký sinh trùng khu trú dưới da cổ, hầu, đùi… của vịt tạo thành các khối u. Chính điều này làm cho vịt chậm lớn, còi cọc do mất chất dinh dưỡng, đồng thời với những khối u to dưới hầu, cổ chèn ép làm vịt khó thở, khó tiêu hoá, các trường hợp nặng có thể gây chết nhiều ở vịt.

Triệu chứng khi vịt bị bệnh u bướu, thường khi mới phát bệnh vịt bị sưng vùng trán, mắt, sau đó lan dần tới cổ, các bộ phận dưới da, hàm dưới chỗ cuống lưỡi. Một thời gian sau đó vịt gầy, chậm lớn, ăn uống giảm, khó thở nặng. Nếu bệnh xảy ra trên đàn vịt nhỏ, khối u to, rõ, trên diện rộng thì tỷ lệ chết sẽ cao hơn.

Đối với đàn vịt lớn hơn, mức độ khối u vừa phải cùng với sự can thiệp kịp thời thì tỷ lệ chết sẽ ít hơn. Với loại vịt choai đã lớn, có sức đề kháng tốt, các khối u có thể tự teo đi, tự khỏi bệnh, tuy nhiên mức độ sinh trưởng sẽ kém so với vịt cùng lứa không nhiễm bệnh.

Để điều trị bệnh u bướu trên vịt, bà Bốn khuyến cáo bà con chăn nuôi có thể dùng thuốc như Diphevit, Levamisol theo chỉ định của nhà sản xuất tiêm trực tiếp vào khối u hoặc dùng thuốc tẩy ký sinh trùng Mebendazol…

Khi phòng bệnh u bướu vịt, bà Bốn lưu ý người nuôi vịt cần tránh không chăn thả vịt ở những nơi có nguồn nước bẩn (cống rãnh, ao tù đọng…). Chuồng trại phải bảo đảm vệ sinh, thông thoáng trong và ngoài; nền cao, không gồ ghề, thoát nước tốt, lát gạch hoặc xi măng nhám, chất độn khô sạch; hướng phù hợp, tránh gió lùa vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè.

Bên cạnh đó, diện tích nuôi vịt phải bảo đảm theo từng giai đoạn của vịt, ví dụ vịt nuôi chăn thả giai đoạn 1 - 10 tuần tuổi phải là 32 con/m2 chuồng, diện tích chăn thả cần 0,2 ha/100 vịt.

"Sau mỗi lứa vịt phải dọn vệ sinh chuồng nuôi, cọ rửa sạch sẽ, để khô ráo, sau đó tẩy uế, phun thuốc sát trùng và để trống chuồng 5 - 7 ngày rồi nuôi đợt mới. Nên bố trí nơi cho vịt ăn, uống ở ngoài chuồng để giữ chuồng khô sạch", bà Bốn chia sẻ.